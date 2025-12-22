Google TV Streamer resetten? Zo doe je dat

Als je tegen problemen aanloopt met je Google TV Streamer kan het helpen om het apparaat te resetten. Dat is zo gepiept en in deze tip lees je hoe.

Google TV Streamer resetten: zo begin je met een schone lei

De Google TV Streamer is een uitstekende mediaspeler, maar het kan zijn dat je tegen (onverklaarbare) problemen aanloopt. Het helpt dan vaak om het apparaatje even te resetten, zodat je met een schone lei begint. De Google TV Streamer resetten is ook handig als je ‘m hebt verkocht. Je accounts worden dan van de TV Streamer verwijderd.

Let wel op: als je jouw Google TV Streamer reset, gaan alle gegevens en persoonlijke instellingen verloren. De mediaspeler gaat terug naar de fabrieksinstellingen, waardoor het lijkt alsof je ‘m voor het eerst uit de doos haalt. Je gewiste gegevens kun je achteraf niet terughalen.

Net als bij de Chromecast met Google TV zijn er twee manieren om de Google TV Streamer te resetten. Dit kan via de instellingen, of je drukt op een knopje achterop de Streamer.

Ga naar het thuisscherm van je Google TV Streamer, kies rechtsboven je profiel en druk op ‘Alle instellingen’; Navigeer naar ‘Systeem’ en kies hier voor ‘Over > Terugzetten op fabrieksinstellingen’; Bevestig je keuze om de Google TV Streamer te resetten.

Op de achterkant van de Google TV Streamer zit een knopje dat je kan indrukken om het apparaat te resetten. Het werkt als volgt:

Zorg allereerst dat de Google TV Streamer aanstaat; Druk het knopje achterop in en houd tien tot twaalf seconden vast. Als het goed is begint het lampje geel te knipperen; Laat het knopje los zodra het lampje wit wordt. Je Google TV Streamer wordt nu gereset.

Over de Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de opvolger van de Chromecast met Google TV, die inmiddels niet meer in Nederland verkrijgbaar is. Met een adviesprijs van 119 euro is de Streamer een stuk duurder dan de Chromecast, al ‘ie op veel gebieden verbeterd. Zo is de nieuwste mediaspeler aanzienlijk sneller en is er meer opslagruimte aanwezig. Hierdoor kun je veel meer apps installeren.

Daarnaast levert Google de TV Streamer met een vernieuwde afstandsbediening. De achterkant van de remote heeft een patroontje, waardoor je meer grip hebt. Verder hebben sommige knopjes een andere plek en is er een button die je zelf kan koppelen aan een app. Zo kun je in één keer je favoriete streamingdienst opstarten.

Wil je meer weten? In de Google TV Streamer review nemen we de mediaspeler uitgebreid onder de loep. In de prijsvergelijker hieronder check je waar je de TV Streamer nu kan kopen.

