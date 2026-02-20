Ken je deze verborgen Chromecast-functie al? Zo blijf je veilig streamen

Met een verborgen functie zorg je dat jouw Chromecast of Google TV Streamer altijd veilig is. Check in deze tip hoe het werkt.

Play Protect op de Chromecast

De Chromecast met Google TV wordt niet meer verkocht, maar veel mensen hebben het apparaatje thuis in de televisie hangen. Zoek je nu een manier om je tv slim te maken, dan kun je kiezen voor de Google TV Streamer. Deze mediaspeler is sneller, slimmer en heeft nieuwe functies.

Omdat beide streamingapparaatjes op Google TV draaien, is de gebruikerservaring hetzelfde. Zo kun je simpel de apps van je favoriete streamingdiensten downloaden en installeren, al zijn er nog veel meer applicaties in de Play Store te vinden.

Dan is het natuurlijk wel zo fijn om te weten dat je geen schadelijke apps installeert, zodat je niet te maken krijgt met beveiligingsproblemen. Gelukkig heeft Google TV een ingebouwde functie die apps scant en je waarschuwt als je een schadelijke applicatie downloadt. Je vindt de functie hier:

Ga naar de instellingen van je Google TV Streamer of Chromecast en klik op ‘Alle instellingen; Ga naar ‘Apps’; Scrol helemaal naar beneden totdat je ‘Beveiliging’ ziet; Zorg dat de functie ‘Apps scannen met Play Protect’ is ingeschakeld.

Als het goed is, is de Play Protect-functie automatisch ingeschakeld op je Chromecast of Google TV Streamer. Toch is het goed om te checken of dit echt het geval is. Play Protect zit zoals gezegd standaard ingebouwd en kijkt dus altijd mee als je een app installeert op je mediaspeler.

In hetzelfde menu zie je ook de functie ‘Detectie van schadelijke apps verbeteren’. Die staat niet standaard aan, maar kun je natuurlijk wel zelf activeren. Daarmee help je Google bij het detecteren van schadelijke apps, waardoor andere gebruikers die hopelijk minder snel zullen downloaden.

Google TV Streamer en Chromecast

De verschillen tussen de Google TV Streamer en Chromecast met Google TV zijn in de praktijk niet zo groot. De TV Streamer is met een adviesprijs van 119 euro een stuk duurder dan de Chromecast, al krijg je er ook meer voor terug.

Zo is de Google TV Streamer merkbaar sneller, heeft ‘ie een nieuwe afstandsbediening die fijner vasthoudt en krijg je meer opslagruimte voor je apps. Ook handig is de actieknop op de remote, die je kan koppelen aan bijvoorbeeld je favoriete streamingdienst.

Op zoek naar meer? Hieronder zetten we meer handige tips voor je Google TV Streamer op een rijtje. De meeste tips werken ook op je ‘oude’ Chromecast!