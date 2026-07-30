Zo maak je de Google-zoekbalk snel wat minder saai (+video)

Op veel telefoons staat op het startscherm een widget van de Google-zoekbalk. Die heeft vaak een vrij neutrale uitstraling – bijvoorbeeld grijs – maar je kunt die gemakkelijk personaliseren. Wij vertellen hoe!

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Google-zoekbalk aanpassen

Widgets zijn al jaren een belangrijk onderdeel van het startscherm. Veel kun je naar eigen wens aanpassen. Afhankelijk van de widget en het toestel kun je ze bijvoorbeeld verplaatsen, groter of kleiner maken en soms ook de inhoud of vormgeving aanpassen.

Een bekend voorbeeld is de Google-zoekbalk, die op veel Android-telefoons te vinden is. Deze balk lijkt op het eerste gezicht misschien een vast onderdeel van de interface van het startscherm, maar is in veel gevallen gewoon een widget. Met een andere kleur geef je hem eenvoudig een persoonlijker uiterlijk.

Wij vertellen hieronder hoe dat werkt op jouw Samsung-telefoon.

Ga naar je beginscherm en hou de zoekbalk ingedrukt; Nu verschijnt er een menu. Tik op ‘Instellingen’. In het scherm dat nu opent, kies je één van de vijf standaard thema’s; Het thema ‘Aangepast’ is wellicht het meest interessant. Tik hierop en kies jouw favoriete kleur, de mate van verzadiging en mate van transparantie. Voor extra personalisatie-opties kun je de sneltoetsen aanpassen (toevoegen of verwijderen). Welke opties precies beschikbaar zijn, verschilt per Samsung-model en softwareversie. Op veel Galaxy-telefoons kun je de zoekbalk echter behoorlijk naar eigen smaak aanpassen.

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Bekijk ook de video!

Beelden zeggen vaak meer dan woorden, vandaar dat we de video van redacteur Sebastiën hieronder hebben toegevoegd zodat het allemaal nóg duidelijk wordt.

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