Hoe oud is mijn telefoon? Daar achter komen is lastiger dan je denkt: 4 tips

Je hebt je vast weleens afgevraagd hoeveel kaarsjes je smartphone mag uitblazen. Het antwoord op deze ogenschijnlijk simpele vraag is nog best lastig. In dit overzicht proberen we daarom antwoord te geven op verraderlijke vraag: “Hoe oud is mijn telefoon?”

“Hoe oud is mijn telefoon eigenlijk?”

Maar, waarom zou je eigenlijk willen weten hoe oud een telefoon is? Hiervoor zijn een paar redenen:

Het zegt iets over de veiligheid en kwaliteit van een toestel. Oudere telefoons krijgen in de regel minder vaak of geen Android-beveiligingsupdates meer. Ook is een toestel met verouderde hardware logischerwijs trager dan een fonkelnieuw model.

De leeftijd zegt iets over de verkoopwaarde van je toestel. Een relatief nieuw model levert natuurlijk meer op dan een oud exemplaar.

Je wil weten hoe het met de garantie zit. Veel fabrikanten geven twee jaar fabrieksgarantie op hun telefoon, maar in Nederland bestaat geen wettelijke garantietermijn. Je kunt dus alsnog garantie krijgen op een toestel dat ouder is dan twee jaar wanneer blijkt dat dit geen onredelijke eis is.

Omdat je gewoonweg benieuwd bent, of natuurlijk om een andere reden.

Zo kom je achter de leeftijd van een smartphone

Er is niet één methode om te achterhalen hoe oud een telefoon is. Daarom gooien we in dit artikel een paar balletjes op waarmee je er hopelijk achter komt.

1. De verpakking

Kijk eerst naar de doos waarin je smartphone zat toen je ‘m kocht. Heel veel fabrikanten zetten op het etiket wanneer de telefoon gemaakt is. Soms kun je dit tot op de datum achterhalen, andere keren staat alleen de maand en het jaartal erbij.

Waar je moet zoeken? Waarschijnlijk bij het verkooplabel, waar bijvoorbeeld ook de barcode zit. Op dit etiket staat onder meer het merk, je serienummer, modelnummer van het toestel en het IMEI-nummer. Deze is belangrijk, want het IMEI-nummer is voor een telefoon wat een Burgerservicenummer (bsn) voor een mens is.

2. Zoeken met het IMEI-nummer

Wordt je niet heel veel wijzer van de verpakking? Pak dan het IMEI-nummer erbij. Deze staat – als het goed is – op de verpakking van je telefoon, maar ook in de instellingen.

Bij de meeste Android-telefoons kun je het IMEI-nummer vinden via de Instellingen-app, op het kopje ‘Over de telefoon’ (of iets dat erop lijkt) drukken en naar ‘Status’ gaan. Hier vind je een kopje met het unieke identificatienummer van je telefoon.

Staan er twee IMEI-nummers? Dan is je toestel dual sim. Oftewel, je kunt twee telefoonnummers (bijvoorbeeld privé en zakelijk) tegelijk gebruiken.

Zodra je het IMEI-nummer van je telefoon gevonden hebt, kun je gaan Googelen. Probeer te zoeken op het unieke nummer van jouw telefoon, en vul dit eventueel aan met merk en model.

Lukt dit niet? Probeer dan eens te zoeken op alleen het modelnummer of serienummer. Sommige websites houden precies bij waar en wanneer welke telefoons geproduceerd worden, dus misschien staat jouw toestel wel in een van die lijstjes.

Mogelijk kom je bij de website IMEI.info uit. Deze site werkt heel simpel. Vul simpelweg het IMEI-nummer van je Android-smartphone in waarna je een tabel met allerlei specificaties te zien krijgt. Soms staat hierin precies op welke datum je toestel geproduceerd is.

3. Gebruik een app

Er staan legio apps in de Play Store die meer informatie uit je telefoon trekken dan jij zelf voor mogelijk had gehouden. Deze apps vertellen bijvoorbeeld welke hardware in je toestel zit en soms vermelden ze ook hoe oud je telefoon is.

Een degelijke app hiervoor is Device Info, al laat ‘ie niet in alle gevallen zien hoeveel kaarsjes je smartphone mag uitblazen.

4. Via een geheime code

Sommige Android-fabrikanten verbergen het antwoord op de vraag “hoe oud is mijn telefoon?” heel diep in de smartphone door met speciale codes te werken. Je ontgrendelt het raadsel in dat geval misschien door één van onderstaande codes in te vullen in de Telefoon-app:

*#197328640#*

*#*#197328640#*#*

Of *#000#

Werkt de code? Vervolgens is het een kwestie van de aanwijzingen op het scherm volgen om naar de productiedatum van je smartphone te gaan. Meestal tik je op ‘Menu Vision Information’, ‘Hardware Version’ en dan ‘Read Manufacturing date’. Let op: deze codes werken niet op alle Android-telefoons dus misschien lost deze stap je vraag niet op.

