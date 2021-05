Je telefoon als webcam gebruiken is heel simpel: zo werkt het

De beste webcam is… een telefoon? Grote kans dat jouw smartphone beter beeld produceert dan de ingebouwde camera van je laptop. In deze tip laten we daarom zien hoe je een Android-toestel als webcam kunt gebruiken.

Telefoon als webcam gebruiken

Waarschijnlijk heb je er al tientallen gehad: videovergaderingen. Aan het begin van de coronacrisis was het voor iedereen even wennen, maar inmiddels weten we bijna niet meer beter.

Hoewel videobellen duidelijke nadelen heeft – het is bijvoorbeeld geen vervanging voor ‘echte’ afspraken – zijn er ook zeker voordelen. Je hoeft bijvoorbeeld niet langer op en neer te reizen voor een kort gesprekje, maar neemt gewoon plaats achter je laptop.

Zorg er dan wel voor dat je goed belicht en scherp in beeld bent, want dan wordt videobellen een stuk plezieriger. Een van de makkelijkste manieren om dit voor elkaar te krijgen is door je telefoon als webcam te gebruiken.

Zo werkt het: een stappenplan

Om een Android-smartphone als webcam te gebruiken heb je een paar dingen nodig. Je moet natuurlijk een telefoon en computer (laptop of desktop) hebben, maar ook een app installeren. Wij zijn met name fan van Iriun.

Deze app is gratis, beschikbaar voor vrijwel alle platformen (denk aan Android, Apple, Windows, macOS en Ubuntu) en de kwaliteit van videogesprekken is goed. Bovendien bevat de app geen onnodige toeters en bellen. Iriun zorgt ervoor dat je een telefoon als webcam kunt gebruiken en niets meer dan dat.

Download en installeer Iriun op je computer; En doe hetzelfde op je Android-telefoon (of iPhone); Start Iriun op je telefoon en computer en volg de aanwijzingen op het scherm om de twee apps met elkaar te verbinden; Zijn de twee gekoppeld? Volg dan de stappen om je instellingen te verbeteren. Je kunt onder meer de videoresolutie en oriëntatie (liggend of verticaal) aanpassen.

Je hebt nu de Iriun-app op je smartphone en computer met elkaar gekoppeld. Om daadwerkelijk je telefoon als webcam te gebruiken, is het tijd om te videobellen. Ga naar Google Meet, Microsoft Teams, of een van de andere videobel-apps.

Als het goed is, herkent het programma direct je nieuwe ‘webcam’. Is dit niet het geval, duik dan even de instellingen van jouw videobel-app in. Je kunt bij camera nu kiezen voor Iriun. Via de ingebouwde testmodule van je videobel-app kun je even controleren of alles goed staat ingesteld voordat je een overleg met je collega’s of studiegenoten instapt.

Om het videobellen echt naar het volgende niveau te tillen, is het handig om je telefoon stabiel te bevestigen. Je kunt ‘m bijvoorbeeld op een houder of statief plaatsen. Op die manier breng je jezelf vanuit een fraaie hoek in beeld.

→ Download Iriun via de officiële website (alle platformen)

Lukt het niet?

Loop je tegen problemen aan, omdat je telefoon en computer elkaar bijvoorbeeld niet kunnen vinden? Zorg er dan in ieder geval voor dat de twee met hetzelfde netwerk verbonden zijn. Alleen wanneer je computer en smartphone een router delen, kun je je mobiel als webcam gebruiken.

Lukt het verbinden wel, maar laat de kwaliteit te wensen over? Probeer dan eens om je computer bedraad met je router te verbinden. Draadloze netwerken zijn de laatste jaren steeds stabieler en beter geworden, maar leggen het nog altijd af tegen de ouderwetse bekabelde internetverbinding.

Wanneer je last hebt van vertraging op de lijn is het de moeite waard om eens te spelen met de instellingen. Duik bijvoorbeeld de instellingen van de Iriun-app (op je smartphone) in om de videoresolutie iets lager te zetten. Deze tip is met name een aanrader voor thuiswerkers met traag internet: videobellen is heel belastend voor je draadloze netwerk.

Hét grootste nadeel

Iriun is wat ons betreft een hele fijne en laagdrempelige manier om je telefoon als webcam te gebruiken. Perfect is de app echter zeker niet. De grootste tekortkoming is dat hij geen audio ondersteunt.

Met andere woorden: je kunt je telefoon wél als webcam gebruiken, maar niet als microfoon. En dat is zonde, want waarschijnlijk zit er een prima microfoon in jouw smartphone.

Wij raden dan ook aan om een headset te dragen terwijl je videobelt met Iriun. Waarschijnlijk is de microfoon van je oordopjes of headset beter dan die van je laptop.

Voorbeeld van Camo

Alternatieven voor Iriun

Er leiden meer wegen naar Rome en Iriun is dan ook zeker niet de enige manier om je mobiel als webcam te gebruiken. Bekende alternatieven zijn Camo, EpocCam en DroidCam. Laatstgenoemde is – zoals je aan de naam kunt aflezen – vooral geschikt voor Android-gebruikers. DroidCam heeft namelijk geen versie voor macOS.

Camo is daarentegen weer populair onder iPhone-gebruikers vanwege de goede software. Een nadeel van deze app is de prijs. Om alle functies te ontgrendelen moet je een abonnement afsluiten.

Dat geldt ook voor EpocCam, een ander alternatief voor Iriun. Deze app heeft een gratis versie, maar die is wel beperkt in functionaliteit. De videoresolutie ligt bijvoorbeeld vrij laag.

→ Ook interessant: iPhone gebruiken als webcam voor je Mac: zo doe je dat

Met welke apps kan ik videobellen?

Er zijn legio manieren om elkaar digitaal te spreken. Wij zetten daarom vijf apps op een rijtje om te videobellen op Android. Wij zijn vooral fan van Google Meet en WhatsApp, omdat deze programma’s heel snel en simpel werken. Bovendien heeft toch vrijwel iedereen al WhatsApp, dus de drempel is laag.

