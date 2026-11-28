Wist jij dat je telefoon je kan waarschuwen als er een onbekende bluetooth tracker in jouw buurt is? Dat is om meerdere redenen handig én een veilig idee. Wij vertellen je hoe deze functie snel inschakelt op je Samsung-telefoon.

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Melding bij bluetooth-trackers

Een onbekend apparaat in de buurt van jou en je smartphone betekent natuurlijk niet automatisch dat er iets verdachts aan de hand is. Zeker op drukke plekken, zoals in de trein of op een station, wemelt het van de draadloze oortjes, smartwatches, bluetooth-trackers en andere gadgets.

Toch kan het handig zijn om een waarschuwing te krijgen als je smartphone een onbekende tracker opmerkt die mogelijk met je meebeweegt. Zo kan voorkomen dat iemand je ongemerkt volgt, bijvoorbeeld een stalker of ex. Een kwaadwillend persoon kan een bluetooth-tracker in je tas, jas of auto verstoppen om zo stiekem je locatie in de gaten te houden.

Met meldingen voor onbekende trackers ontdek je dit soort situaties mogelijk op tijd. Zo stel je de functie in:

Ga naar de ‘Instellingen’ op je telefoon; Scrol naar beneden en open ‘Veiligheid en noodsituaties; Tik onderaan op ‘Waarschuwingen voor onbekende trackers’; Staat de functie nog niet aan? Schakel die dan in met het schuifje. Je smartphone scant nu automatisch op onbekende trackers. In hetzelfde menu kun je ook handmatig scannen als je vermoedt dat er een tracker in de buurt is.

Let op: de functie herkent alleen trackers die door Android worden ondersteund. Een waarschuwing betekent bovendien niet automatisch dat iemand slechte intenties heeft. Bekijk de melding en volg de aanwijzingen op je smartphone om te controleren wat er aan de hand is.

Verder is het goed om te weten dat de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij andere versies van One UI kunnen opties, instellingen en menunamen afwijken.

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