Als jij je telefoon aan de lader legt, begint het opladen meteen. Maar soms zit het kabeltje net niet goed in de usb-poort van je toestel. Of de stekker niet goed in het stopcontact. Met dit trucje weet je zeker dat je toestel oplaadt!

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Geluid instellen bij opladen

Niks is vervelender dan denken dat je telefoon aan het opladen is en er vervolgens achte komen dat het kabeltje niet goed zat. Dat onhandige scenario kun je voorkomen. Stel gewoon een apart geluidje in dat klinkt zodra je je toestel aan de lader legt.

Dat is handig, want met een afwijkend geluid herken je meteen dat het om opladen gaat. Je verwart het dus niet met eventuele andere meldingen. Hieronder lees je stap voor stap hoe je een geluidje instelt dat je hoort als het opladen begint.

Ga naar ‘Instellingen’; Open nu ‘Geluiden en trillen’; In het volgende menu ga je naar ‘Systeemgeluid’; Tik nu op ‘Thema systeemgeluid’. Nu kies je een van de opties.

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij andere versies van One UI kunnen functies, opties en instellingen afwijken.

Wist je trouwens dat er nog meer leuke opties mogelijk zijn bij het opladen van je telefoon, bijvoorbeeld een persoonlijke oplaadmelding? Daarvoor klik je door naar dit tipartikel met video!

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden! Neem dus zeker een kijkje!

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