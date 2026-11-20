Op het toegangsscherm van je Samsung-telefoon staat waarschijnlijk een klok. Die kun je aanpassen aan je achtergrond, zodat het geheel rustiger oogt. We leggen je precies uit hoe je dat voor elkaar krijgt.

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Zo pas je de klok aan je achtergrond aan

Een opvallende klok kan soms behoorlijk afleiden van de achtergrond die je hebt ingesteld. Zeker als je een mooie foto van je kinderen, huisdier of vakantiebestemming gebruikt, wil je waarschijnlijk dat die goed opvalt. Met een kleine aanpassing maak je de klok minder nadrukkelijk aanwezig.

Je bepaalt zelf hoe de klok eruitziet en kunt onder meer met de transparantie spelen. Zo gaan de cijfers beter op in de achtergrond en vormt je toegangsscherm één geheel. Hieronder leggen we uit hoe je dat instelt.

Houd je toegangsscherm ingedrukt en ontgrendel je telefoon; Tik in het volgende menu op je klok. Ga linksonder naar het druppeltje en het a’tje; Swipe de balk met kleuren nu helemaal naar het einde en tik op het bolletje met de regenboogkleuren; In het volgende scherm schuif je de regelaar volledig naar links (nul procent); Tik nu op ‘Gereed’ en bewonder het resultaat!

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij andere versies van One UI kunnen functies en instellingen afwijken.

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