Heb je een vaste wekker ingesteld om iedere ochtend op tijd op te staan? Dan is het verleidelijk om die op je vrije dag helemaal uit te schakelen. Maar wat als je vergeet om hem daarna weer aan te zetten? Wij hebben de oplossing.

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Schakel je wekker tijdelijk uit

Vergeet jij na een vrije dag je vaste wekker weer aan te zetten? Dat kan vervelende gevolgen hebben als je de volgende ochtend wel weer gewoon op tijd uit bed moet. Gelukkig kun je op veel moderne Samsung-telefoons een terugkerende wekker tijdelijk uitschakelen. Zo hoef je niet bang te zijn dat je hem vergeet weer aan te zetten.

Open de Klok-app ; Tik in het menu onderin op het tabblad ‘Wekker’ (het icoontje links onderin); Hier staat als het goed is je doorlopende wekker. Zet deze uit met het schuifje; In veel gevallen gaat het om een wekker die iedere doordeweekse dag op hetzelfde tijdstip afgaat. Onder de weekdagen staat de optie om de wekker voor de volgende dag weer in te schakelen. Tik hierop. Zo weet je zeker dat je de volgende dag weer op de vertrouwde tijd door je telefoon gewekt wordt.

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij andere versies van One UI kunnen opties, instellingen en menunamen afwijken.

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Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden!

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