Heb je een nieuwe telefoon, maar is je simkaart te groot? Dan kun je een nano-simkaart aanvragen bij je provider, maar je kunt ook zelf je simkaart knippen. Wij laten zien hoe je van jouw simkaart een nano-simkaart maakt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Simkaart naar nano-simkaart veranderen

Er zijn in totaal vier verschillende formaten simkaarten. In principe worden er tegenwoordig nog twee soorten simkaarten gebruikt: de micro- en de nano-simkaart. Welke simkaart jij hebt? Dat kun je zien aan de grootte van de kaart. De nano-simkaart (12,5 bij 9 millimeter) is de meest gebruikte simkaart. Hert is ook is de kleinst mogelijke simkaart. De randen zijn precies om de chip heen afgesneden. Deze simkaart is geschikt om via nfc-technologie contactloos te kunnen betalen met je telefoon.

De micro-simkaart (15 bij 12 millimeter) is een slag groter dan de nano en wordt in verschillende toestellen nog gebruikt. Er zit nog een klein randje om de simkaart heen en de rechterhoek is duidelijk afgevlakt. Als je eerst een smartphone had met micro-simkaart, moet deze dus verkleind worden.

Bij verschillende providers, waaronder Vodafone, Tele2 en KPN, ontvang je een grotere simkaart. Deze kun je zelf tot een micro-simkaart of een nano-simkaart drukken. Om achteraf een micro-simkaart om te zetten naar een nano-sim, moet deze geknipt worden. Dit kan in een fysieke winkel van een provider, maar met een vaste hand kan je deze ook zelf uitknippen.



Nano-simkaart: zo maak je er een

Om je simkaart te knippen, gebruik je een mal. Deze is in de onderstaande link te vinden. Trek de benodigde kniplijnen over op je simkaart met een stift en probeer strak over deze lijn te knippen. Om ervoor te zorgen dat je bijgeknipte nano-sim het goed doet, schuur je eerst de randen lichtjes bij met schuurpapier of een vijl.

Gebruik deze instructies om jouw simkaart te verkleinen naar een nano-simkaart:

→ Zo maak je van jouw kaart een nano-simkaart

Simkaart knippen is niet zonder risico

Het zelf maken van een nano-simkaart is niet zonder risico. Knip je scheef, dan kan je simkaart kapot gaan. Het is daarom belangrijk om de instructies goed te lezen en strak af te meten waar je precies gaat knippen. Durf je het niet zelf aan om je simkaart te verkleinen of is het mislukt, bestel dan bij je provider een nieuwe, passende simkaart. Een provider verstrekt deze over het algemeen zonder extra kosten.

Opvolger van de simkaart

E-sim is de opvolger van de fysieke simkaart die nu in je smartphone zit. Het aantal apparaten met e-sim-ondersteuning blijft groeien, net als de landen waar je het kunt gebruiken. Eerder deed Android Planet dan ook een rondvraag onder providers naar hun e-sim-plannen. Voorlopig ondersteunt T-Mobile de opvolger van de simkaart, maar alleen wanneer je een Google Pixel gebruikt.