Energiebedrijven met ‘mooie aanbiedingen’, Indiase helpdeskmedewerkers die claimen voor Microsoft te werken of je vervelende ex: ongewenste telefoontjes zijn behoorlijk irritant. Daarom geven we drie tips om telefoonterreur te stoppen.

Stappenplan: Ongewenste telefoontjes stoppen

Irriteer jij je ook mateloos aan telefoontjes van energieleveranciers, loterijen, uitgevers en andere telemarketeers? Je bent niet de enige. De overgrote meerderheid van Nederlanders zit hier niet op te wachten, zo blijkt uit onderzoek van bureau Kantar.

Er is helaas niet één waterdichte methode om ongewenste telefoontjes te voorkomen. Wel kun je proberen het aantal oproepen zoveel mogelijk te beperken door onderstaande tips te gebruiken.

1. Bel-me-niet-register

De eerste stap is een inschrijving in het Bel-me-niet-register. Bedrijven en organisaties zijn verplicht om te controleren of jouw nummer in dit register voorkomt voordat ze de hoorn oppakken. Indien dit het geval is, mogen zij je niet contacten. Het Bel-me-niet-register is voor consumenten. Sommige ondernemers, zoals eenmanszaken en vennoten, kunnen zich ook inschrijven.

Helemaal perfect werkt het Bel-me-niet-register helaas niet. In sommige gevallen mogen bedrijven en organisaties namelijk alsnog contact met je opnemen. Bijvoorbeeld wanneer je klant bent (geweest), of wanneer je op een andere manier toestemming hebt gegeven. Wel kun je deze partijen natuurlijk vragen om jou niet meer te bellen.

Ook lakken sommige schimmige bedrijven de regels aan hun laars door het register niet te raadplegen. Heb je zo’n hardleerse organisatie aan de telefoon? Probeer dan zoveel mogelijk informatie uit te vragen.

Waarom bellen ze? Hoe komen ze aan je nummer? En in naam van welke organisatie nemen ze contact op? Deze gegevens kun je doorspelen naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarna eventueel een onderzoek ingesteld wordt.

2. Nummers blokkeren

Ontvang je regelmatig ongewenste telefoontjes van hetzelfde nummer? De makkelijkste oplossing is om dit nummer te blokkeren. Dat doe je via de Telefoon-app van je smartphone.

Ga naar de oproep en houd het nummer lang ingedrukt. Als het goed is zie je nu een optie verschijnen met “Blokkeren”, “Spam melden” of iets dat erop lijkt. Zodra je dit selecteert wordt het ongewenste nummer geblokkeerd en kan diegene jou niet meer bereiken.

Ook deze manier om ongewenste telefoontjes te blokkeren is niet helemaal waterdicht. Het bedrijf of de organisatie kan je via een ander telefoonnummer immers nog steeds bereiken. Met name schimmige telemarketingbedrijven wisselen doorlopend van telefoonnummers.

Ongewenst gebeld door een 085 nummer?

De redactie van Android Planet krijgt daarom weleens de vraag of het niet mogelijk is om bepaalde netnummers helemaal te blokkeren, zoals 085 of 088. Dit soort nummers worden regelmatig misbruikt door opdringerige bedrijven en organisaties.

Het klinkt daarom aanlokkelijk om alle 085- of 088-netnummers te blokkeren, maar slim is het niet. Op die manier blokkeer je namelijk al het telefoonverkeer van deze nummers, dus ook van legitieme bedrijven.

(Legitieme) Organisaties kiezen voor zo’n neutraal netnummer voor een landelijke uitstraling. Wanneer je gebeld wordt door een bedrijf uit de hoofdstad zie je op dat moment geen 020 verschijnen, maar 085 als netnummer. Het is daarom verstandiger om individuele nummers te blokkeren.

3. Om hulp vragen

Blijft een nummer je maar bellen? Dan kun je altijd nog de hulp van je provider inschakelen. Zij kunnen een onderzoek starten en contact opnemen met de persoon of instantie die jou lastigvalt. Dit is een goede optie voor wanneer je ongewenste telefoontjes van een anoniem nummer ontvangt. Deze kun je namelijk niet handmatig blokkeren.

Deze situatie komt bijvoorbeeld voor in de privésfeer. Ex-partner A koestert een wrok jegens ex-geliefde B en besluit diegene het leven zuur te maken door continu anoniem te bellen.

Tot slot is het altijd verstandig om telefonische spam te melden bij ConsuWijzer. Dit is het consumentenloket van de ACM. Op het moment dat er veel klachten over een bepaald nummer of bedrijf binnenkomen, hebben zij de mogelijkheid om de afzender (flink) te beboeten.

Waar komen ongewenste telefoontjes vandaan?

Nu we hebben aangegeven wat je kunt doen tegen ongewenste telefoontjes, is het tijd om naar de oorzaak ervan te kijken. Hoe komen die energieverkopers en buitenlandse helpdeskmedewerkers toch aan je nummer?

Grote kans dat ze je nummer zijn tegengekomen in een database. Iedereen die haar of zijn nummer weleens achterlaat op formulieren, nieuwsbrieven of winacties loopt hiermee verhoogd risico, want dit soort partijen kunnen bijvoorbeeld getroffen worden door een datalek. In zo’n situatie ‘lekken’ de gegevens van klanten uit en liggen daarmee (voor korte tijd) op straat, ook voor opdringerige energieverkopers.

Bovendien vindt er een levendige handel in persoonsgegevens plaats. Bedrijf A verloot bijvoorbeeld een gewilde prijs via social media, zoals een smartphone. Deelnemers moeten hierbij hun e-mailadres en telefoonnummer opgeven. Deze gegevens worden opgeslagen en op den duur verkocht aan een telemarketingbedrijf dat weer klanten probeert te ronselen, voor bijvoorbeeld een energiemaatschappij.

Tips voor ondernemers

Ondernemers lopen een groter risico op ongewenste telefoontjes. Registraties bij de Kamer van Koophandel zijn openbaar, en daardoor kunnen telemarketeers nummers van ondernemers verzamelen en hen commerciële aanbiedingen doen. Tijdens je inschrijving bij de KvK kun je wel aangeven geen reclame te willen ontvangen, maar dit geldt alleen voor post.

De truc is om tijdens je inschrijving een zakelijk nummer te gebruiken. Dit kan zowel een vast, mobiel of landelijk (bijvoorbeeld 085) nummer zijn. Je persoonlijke telefoonnummer blijft hierdoor privé. Ook kun je je aanmelden met een nummer dat je niet actief gebruikt, waardoor ongewenste telefoontjes geen gehoor krijgen. Zorg er in dat geval natuurlijk wel voor dat je goed bereikbaar bent voor klanten met een ander nummer.

Beveilig je smartphone

Het is dus heel belangrijk om voorzichtig met je gegevens om te gaan. Voor je het weet liggen ze ‘op straat’. In onze Android-beveiligingsgids staan we stil bij praktische tips om jouw toestel zo goed mogelijk te beveiligen. Van antivirus-apps, wachtwoordmanagers tot aan phishing-mails herkennen: alles komt voorbij.

