Patroon vergeten? Zo stel je een nieuwe vergrendeling in

Het komt nog weleens voor: je let net niet goed genoeg op bij het kiezen van een patroon als schermbeveiliging. En dus voordat je het weet, ben je dit patroon vergeten. Geen zorgen. Zo kom je alsnog je toestel in.

Patroon: handig, maar let wel op

Er zijn tegenwoordig verschillende schermvergrendelingen voor je Android-smartphone of -tablet. Heb je echter geen zin in biometrische beveiligingen als gezichtsherkenning of een vingerafdruk, dan zijn er tal van andere opties. Kies bijvoorbeeld een pincode, wachtwoord of nog makkelijker: een patroon.

Dat is lekker snel, want in één swipe is je toestel ontgrendeld. Maar wat als je het patroon vergeten bent en je je smartphone of tablet ineens niet meer kunt ontgrendelen? Dan volg je onderstaande stappen.

Let op: deze stappen werken alleen als er naast een patroon ook een andere schermbeveiliging op je apparaat is ingesteld. We raden daarom altijd sterk aan om meerdere beveiligingsmethodes op je apparaat in te stellen.

Patroon vergeten?

Doe dan dit: Probeer het een aantal keer; Meestal komt na vijf pogingen de optie ‘Patroon vergeten’ in beeld. Tik hierop; Je hebt overigens ook de optie om hier niet op te tikken en 30 seconden te wachten. Hierna kun je weer pogingen doen om je patroon goed te tekenen. Maar dat heeft natuurlijk geen zin als je je patroon echt niet meer weet. Kies daarom voor ‘Patroon vergeten’, want dan krijg je een andere beveiligingsmethode te zien. Waarschijnlijk is dit de beveiligingsmethode die je hebt gekozen bij het installeren van je telefoon of tablet. Hiermee kom je je toestel weer in.

Nadat je weer in je toestel zit, kun je bij ‘Instellingen’ zoeken op ‘Vergrendelscherm’. Hier kun je een nieuw patroon instellen (eentje dat je wel gaat onthouden) of kiezen voor een andere schermvergrendeling.

Wat als je alleen een patroon hebt ingesteld?

Dan wordt het een lastiger verhaal. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk.

Zoals uitgelegd, verschijnt er na het meermaals foutief proberen van het patroon de optie ‘Patroon vergeten’. Tik hierop. Bij apparaten met Android 4.4 of lager is de kans groot dat je nu de optie krijgt om in te loggen met je gekoppelde Google-account om zo een nieuw patroon in te stellen.

is de kans groot dat je nu de optie krijgt om in te loggen met je gekoppelde Google-account om zo een nieuw patroon in te stellen. Is bovenstaande geen optie omdat je toestel op een nieuwere versie van Android draait? Of omdat je geen Google-account hebt gekoppeld aan je apparaat? In die gevallen zit er niets anders op dan je apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen om er weer toegang tot te krijgen.

Hieronder lees je hoe dat moet.

Jouw ervaringen

Kwam jij ooit je je telefoon of tablet niet meer in omdat je je patroon was vergeten? En wat heb je toen gedaan om het op te lossen? We horen jouw verhalen graag in de reacties.