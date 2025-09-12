Zo haal jij nóg meer uit jouw Samsung Galaxy S24 Ultra

De Samsung Galaxy S24 Ultra is ruim anderhalf jaar na z’n release nog altijd een populaire smartphone. Geheel terecht, want dit vlaggenschip is ijzersterk gebleken. Maak je S24 Ultra-ervaring in 2025 nóg beter met onze tips!

Samsung Galaxy S24 Ultra: nog altijd een goede koop

Eerder las je in onze review van de S24 Ultra dat dit toestel completer is dan veel concurrenten, uitstekend presteert en ook nog eens zeer robuust gebouwd is. Als S24 Ultra-bezitter ben je daar vast al bekend mee. Toch vermoeden we dat we ook voor jou nog een paar verrassende S24 Ultra tips in huis hebben.

Zoek je nog een nieuwe telefoon, dan heb je na dit artikel een kandidaat erbij om serieus te overwegen. En dan hebben we het niet eens over de prijs. Want waar je bij de lancering nog 1449 euro moest neertellen voor de 256GB-versie, ben je in september 2025 voor € 819,99 in het bezit van de Samsung S24 Ultra.

Maar laten we snel doorgaan naar onze tips …

1. Circle to Search

Sinds januari van 2024 zit er op een select aantal Android-telefoons Circle to Search. Zo ook op de Samsung S24 Ultra. Ken je deze functie nog niet? Wij praten je graag bij. Met Circle to Search scan je vrijwel elk element op je scherm voor meer info. Met behulp van AI kom je er via Google dan direct van alles over te weten.

Zo werkt het: Activeer de homebutton; Hierdoor scant je S24 Ultra je volledige scherm. Omcirkel het element (foto, video en zelfs livebeeld) waar je meer over wil weten; Dit kan met je S-Pen of gewoon met je vingers. Hoppa! Binnen no-time zie je allerlei Google-resultaten, van vergelijkbare afbeeldingen tot informatie over wat je omcirkelt hebt. De resultaten zijn vaak verrassend nuttig.

Hiervoor gebruik je Circle to Search!

Zie je online ergens een mooie outfit, maar heb je geen idee van welk merk die trui of broek is? Scan het om het precieze product én allerlei vergelijkbare kledingstukken (soms een stuk betaalbaarder) te zien. Die schaf je vervolgens snel zelf aan in een webshop. Echt een lifehack.

Of heb je groene vingers en zie je ergens een plant die je niet herkent? Ga naar je camera, breng de plant in beeld en omcirkel die. Grote kans dat je in geuren en kleuren erover kunt lezen. Dit zijn slechts twee voorbeelden van wat je zoal met Circle to Search kunt doen. Informatie zoeken was nog nooit zo laagdrempelig én leuk.

2. Slow motion

Nog zo’n coole functie is de mogelijkheid om video’s te bekijken in slow motion. Dit kan voor al je video’s die in je galerij staan, zowel zelfgemaakte als gedownloade video’s.

Kies een video en houd je vinger op het scherm om de video in slow motion af te spelen. Laat je weer los, dan speelt de video weer in normale snelheid af. Een knappe feature die je zeker meer dan eens gaat gebruiken.

Lees ook ons artikel over de vele mogelijkheden van de camera´s van de S24-serie.

3. Sites samenvatten

Van extra langzaam in de vorige tip naar extra snel in deze. Want wist je al dat je teksten op internetpagina´s gemakkelijk samenvat tot hapklare brokken tekst? Zo heb je razendsnel de belangrijkste info te pakken.

Je moet hiervoor wel naar Samsung Internet, een browser die je misschien niet standaard gebruikt. Eenmaal in deze browser ga je naar de pagina die je wil samenvatten. Tik hiervoor op het sterretjes-symbool onderaan je scherm. Hier heb je naast ‘Samenvatten’ ook de optie ‘Vertalen’.

4. Slimmer berichten sturen

Omdat we geen genoeg kunnen krijgen van efficiëntie, nog twee tips. Stel dat je een bericht aan het typen bent, maar je hebt haast. Dan is de S24 Ultra er voor jou, zoals met het verbeteren van je berichtjes op spelling. Een tikfoutje is immers zo gemaakt.

Maar je kunt je S24 Ultra ook opdracht geven om je bericht te herschrijven, bijvoorbeeld wat formeler of juist informeler (met emoji’s). Kies de stijl die bij je past en verzenden maar.

5. Doorbreek iedere taalbarrière

Heb je geen gigantische talenknobbel? Dan kun je natuurlijk aan de slag met allerlei taalapps. Of je gaat voor de snelle oplossing en pakt je Samsung S24 Ultra erbij. De optie om berichten die je verstuurt en ontvangt te vertalen is aardig, maar het wordt pas echt interessant bij een live gesprek:

• Sta je face to face met iemand die je niet verstaat?

Ga naar Quick Settings en zoek het icoontje van de ‘Interpreter’; Selecteer de taal van je gesprekspartner. Kijk of deze al beschikbaar is of dat je het taalpakket nog even moet downloaden; Zeg iets en wacht even. Dan zul je vanzelf zien dat je telefoon alles netjes uitspreekt in de door jou gekozen taal; Andersom werkt het natuurlijk ook: wat jouw gesprekspartner in zijn of haar taal uitspreekt, hoor jij vertaald naar het Nederlands.

• Een telefoongesprek met iemand voeren die je niet verstaat? Volg dan even dit stappenplan:

Ga naar de telefoon-app, tik op de drie puntjes bovenaan je scherm en kies voor ‘Instellingen’; Kies voor ‘Live translate’. Bij het eerste gebruik moet je wellicht nog even een taalpakket downloaden. Doe dit zodat je gelijk kunt beginnen; Kies daarna de taal die jij gaat spreken en de taal van de andere persoon. Belangrijk hierbij is dat je niet vergeet om de stem van jezelf en de ander te dempen (regel dit via de schuifjes); Start het telefoongesprek en druk op ‘Call assist’. Daarna verschijnt de optie ‘Live translate’. Klik hierop en je bent klaar om iets te zeggen. Dit wordt vervolgens vertaald naar de taal van je gesprekpartner.

6. Widgets op je vergrendelscherm

Widgets toevoegen aan je vergrendelscherm? Het kan met de Samsung S24 Ultra. Je stelt dit als volgt in:

Ga naar je ‘Instellingen’ en kies vervolgens ‘Achtergrond en stijl’; Hier tik je op je huidige vergrendelscherm; Je ziet direct onder de klok de optie ‘Widgets toevoegen’; Kies een of twee widgets uit de lijst en bevestig je keuze bovenaan bij ‘Gereed’.

Kleine kanttekening: de widgetkeuze is nogal beperkt. Zo zijn widgets van derden niet mogelijk. Maar handige widgets als je camera, batterijduur en weerinfo voeg je wel toe.

7. Extra veiligheid bij uitlenen

Iedereen leent zijn of haar telefoon weleens uit. Dan wil je natuurlijk niet dat de ander door al je apps heen kan speuren. Daarvoor bestaat een handigheidje. Stel dit dus zeker in voor wat extra veiligheid:

Ga naar je ‘Instellingen’ en scrol naar ‘Beveiliging en privacy’; Hier vind je het item ‘Meer beveiligingsinstellingen’, tip hierop; Ga vervolgens naar ‘Toestaan dat apps worden vastgemaakt’ en zet dit aan; Zorg dat je hier de optie ‘Telefoon vergrendelen na losmaken’ aanzet.

Nadat je dit hebt ingesteld, ben je er bijna. Want nu is het nog een kwestie van het activeren voor specifieke apps.

Open de app die iemand anders mag bekijken; Ga naar ‘recente apps’ via de drie streepjes linksonder’; Tik op het pictogram van de app, nu verschijnt er een kort menu; Hier kies je voor ‘Deze app vastmaken’.

Wanneer je je telefoon nu afgeeft aan iemand, kan die alleen maar gebruikmaken van de app die je hebt vastgemaakt. De app toch verlaten? Dat is pas mogelijk na het invoeren van de pin van de telefoon. Wel zo veilig!

8. Meldingen supersnel dempen

Gaat je telefoon af, maar komt dit niet uit en wil je zo snel mogelijk stilte? Dan is deze laatste tip speciaal voor jou. Een alarmgeluid, timer of ringtone demp je namelijk direct door je toestel met het scherm naar beneden neer te leggen. Instellen van deze functie is niet nodig, dit werkt standaard!

S24 Ultra biedt nog steeds waarde voor zijn geld

De Samsung Galaxy S24 Ultra mag bij het verschijnen van dit artikel dan wel ruim anderhalf jaar oud zijn, hij doet zeker niet onder voor veel smartphones uit 2025.

Dat komt mede door de krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor in combinatie met het werkgeheugen van 12GB. Een stukje kwaliteit dat deze high-end smartphone voor langere tijd verzekert van uitstekende prestaties.

Ook qua fotokwaliteit hoef je weinig in te leveren op de camera’s in de nieuwste smartphones. Je maakt scherpe, kleurrijke foto’s in de meeste omstandigheden, waarmee de fotografieliefhebber ruimschoots aan zijn trekken komt.

En ook niet onbelangrijk: je bent sowieso tot februari 2031 verzekerd van updates. Dus tot die tijd ontvang je nog alle Androidversie-updates en beveiligingspatches. Je kunt dus met een gerust hart op zoek naar een Samsung S24 Ultra aanbieding om de komende jaren zo voordelig mogelijk te genieten van deze toptelefoon.

Nog meer Samsung S24 Ultra tips?

Natuurlijk zitten er nog veel meer andere interessante features op de S24 Ultra. Als jij die kent, deel ze dan met andere gebruikers. En laat ons ook zeker je mening over de Samsung S24 Ultra weten. We zijn benieuwd.