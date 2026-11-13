Wist je dit al? Zo maak je (lange) screenshots van je hele scherm

Soms wil je een screenshot maken van iets wat niet helemaal op je scherm past, zoals een uitgebreide pagina op een website of een lang WhatsApp-gesprek. Daar hebben veel Samsung-telefoons een handig trucje voor!

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Lange screenshots maken

Een functie die al zo’n tien jaar bestaat (maar lang niet bij iedereen bekend is), heeft te maken met screenshots. Want wist je dat je op je Samsung-telefoon ook screenshots kunt maken van meer dan alleen wat er op dat moment op je scherm te zien is?

Deze scrollopnames (ook wel ‘scrollende schermafbeeldingen’ genoemd) zijn handig als je een groter gedeelte van een pagina of gesprek wil vastleggen. Je hoeft dus niet meerdere screenshots te maken, maar houdt het bij één lange afbeelding. Hieronder leggen we uit hoe de functie werkt.

Ga naar een pagina (bijvoorbeeld een website) waarvan je een lang screenshot wil maken; Maak een screenshot; De populairste manier om dit te doen, is door de aan-uitknop en volume-omlaagknop tegelijk in te drukken. Soms kan het ook door met je handpalm over het scherm te vegen. Hiervoor moet je deze functie mogelijk eerst inschakelen in de instellingen. Na het maken van het screenshot verschijnt onderin beeld een menu; Zoek in dit menu het pictogram met het vierkant met de pijl naar beneden erin (het meest linkse icoontje) en houd dit ingedrukt. Je ziet linksonder de schermafbeelding steeds langer worden. Laat het pictogram los zodra je voldoende inhoud hebt vastgelegd. Ga naar de Galerij om het hele screenshot te bekijken. Je zult zien dat de schermafbeelding bestaat uit één afbeeldingsbestand. Dat is lekker overzichtelijk!

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij oudere One UI-versies kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar. Nu je hier toch bent, we hebben nog meer video-artikelen met tips over screenshots:

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden!

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