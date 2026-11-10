Zo voorkom je dat je scherm (op onhandige momenten) uitgaat

Ben jij een artikel aan het lezen op je scherm of bezig met een recept? Dan wil je natuurlijk niet dat het scherm ineens gaat sluimeren. Met deze simpele instelling blijft je Samsung-scherm aan zolang je ernaar kijkt!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scherm aan houden terwijl je kijkt

Standaard wordt het scherm van je telefoon na een aantal seconden uitgeschakeld. De precieze tijd stel je zelf in. Deze functie heet ‘Time-out scherm’ en is bedoeld om energie te besparen. Voordat het scherm daadwerkelijk op zwart gaat, wordt het soms eerst gedimd.

Hoewel het automatisch uitschakelen gunstig is voor de batterijduur van je Samsung-toestel, is het in bepaalde situaties helemaal niet handig. Bijvoorbeeld als je aan het koken bent en een recept op je scherm hebt staan, of als je een uitgebreide klushandleiding aan het bestuderen bent.

Dan wil je niet dat je scherm uitgaat en je het telkens opnieuw moet activeren om verder te kunnen lezen. Gelukkig heeft Samsung daar een handige functie voor. Zo schakel je die in:

Ga naar de ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Display’; Scrol vervolgens naar ‘Time-out scherm’ en tik hierop; Schakel de functie ‘Scherm aan tijdens weergeven’ in met het schuifje. Zolang je naar het scherm kijkt, wordt het sluimeren uitgesteld en blijft je scherm dus aan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij oudere One UI-versies kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Heb je een telefoon van een ander merk? Ook dan kun je instellen dat je scherm niet te snel uitgaat. Open de instellingen, zoek naar ‘Scherm / Weergave / Display ‘ en zoek naar de functie waarmee je de time-out voor het scherm instelt. Sommige toestellen hebben ook een Responsief display-optie, waarmee je voorkomt dat het scherm uitgaat als je ernaar kijkt.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden! Neem dus zeker een kijkje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor nog allerlei andere handige tips volg je Android Planet op Instagram en TikTok. Waar moeten we nog meer video’s over maken? Deel jouw ideeën met ons onder dit artikel.