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Dit is hoe je de aanraakbediening op je Samsung slimmer maakt

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
6 november 2026, 10:33
2 min leestijd
Dit is hoe je de aanraakbediening op je Samsung slimmer maakt

Wist je dat je met meerdere vingers allerlei functies kunt activeren op je Samsung-telefoon? Denk aan het aanpassen van het volume en het maken van screenshots. In dit video-artikel leggen we je uit waar je dit instelt!

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Zo personaliseer je de aanraakbediening

One UI 9 is inmiddels beschikbaar op tientallen verschillende Samsung Galaxy-modellen. Hierdoor maken steeds meer mensen kennis met nieuwe functies van de update, zoals de mogelijkheid om de aanraakbediening te personaliseren. Zo bepaal je zelf welke acties je met verschillende vingerbewegingen uitvoert. Handig, want zo hoef je minder vaak op fysieke knoppen te drukken of door menu’s te navigeren.

Het personaliseren van de aanraakbediening kon altijd al, maar met One UI 9 introduceert Samsung via Good Lock een nieuwe, slimmere manier om deze bediening in te stellen. Staat Good Lock al op je telefoon, dan kun je stap 2 hieronder overslaan.

  1. Controleer eerst of je Samsung al is bijgewerkt naar One UI 9;

  2. Ga dan naar de Galaxy Store;

    Hier download je de Good Lock-app.

  3. Open Good Lock;

    Zoek hier naar de module ‘Home Up’. Download deze module en schakel ‘m in met het schuifje.

  4. Tik nu op ‘Gesture settings’ en scrol naar beneden;

    Kies vervolgens voor ‘Multi finger gesture’.

  5. Voeg nu je favoriete gebaren toe.

    Je kunt maximaal vijf vingers gebruiken om verschillende functies te activeren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een screenshot door met drie vingers naar links te swipen of het aanpassen van het volume met een knijpbeweging. Kwestie van uitproberen wat handig werkt!

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij andere versies van One UI en Good Lock kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden! Neem dus zeker een kijkje.

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