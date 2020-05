Jij bent misschien klaar voor de zomer, maar is je smartphone dat ook? Zo neem je je toestel met een gerust hart mee naar het strand.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphone klaarmaken voor het strand

Een goede voorbereiding is het halve werk, wordt weleens gezegd. Dit advies gaat ook op wanneer je met je smartphone naar het strand gaat. Het is verstandig om vooraf een back-up van je Android te maken. Je gegevens zijn hierdoor veilig opgeslagen, mocht er onverhoopt toch iets misgaan op het strand. Gebruik daarna de volgende tips om je smartphone op het strand te gebruiken.

1. Koop een beschermhoes

Zandkorrels zijn een van de grootste vijanden van smartphones op een strand. De fijne deeltjes kruipen gemakkelijk in kleine gaatjes van je telefoon, zoals de oplaadpoort of speaker. De makkelijkste manier om dit te voorkomen is door een beschermhoes aan te schaffen.

Deze beschermt niet alleen tegen zeespetters, maar is ook handig tegen zandkorrels. Wanneer je de smartphone niet gebruikt plaats je ‘m in de beschermhoes, waarna er niks mee kan gebeuren.

Eventueel kun je ook een plastic zakje van thuis gebruiken, maar dit werkt minder goed tegen zand. Een schoongemaakte pindakaaspot werkt overigens ook best aardig. De beste optie is echter een speciaal daarvoor gemaakte afsluitbare beschermhoes. Onderstaand exemplaar is geschikt voor telefoons van maximaal 6 inch.

→ Bestel waterdichte telefoonbeschermhoes bij Bol.com (8,89 euro)

2. Vermijd zonlicht

Smartphones houden niet van hoge temperaturen. Oververhitte telefoons laden minder snel op en worden trager. Nu is het als je op een zonnige dag naar het strand gaat doorgaans warm, maar je kunt de hitte wel enigszins beperken door het toestel in de schaduw te leggen.

Bewaar de telefoon daarom onder een stapeltje kleren of in je tas. Het gaat er vooral om dat de accu en andere kwetsbare onderdelen niet oververhit raken. Het is overigens niet verstandig om elektronica in je auto te bewaren, want deze wordt meestal veel te warm na een stranddag.

Lees ook: Voorkom een oververhitte smartphone in de zomer met deze 5 tips



3. Praten in plaats van tikken

Vrijwel iedere Android-telefoon heeft een Google Assistent. Op die manier kun je muziek opzetten, het weerbericht opzoeken en nog even checken hoe het ook alweer met je reisverzekering zit, zonder iets te hoeven in te tikken. Helemaal op het strand is dit een uitkomst, omdat je bijvoorbeeld net zonnebrandcrème op je handen hebt. Zo activeer je de Google Assistent.

Ben je van plan om te gaan lezen op het strand? Dan kun je het scherm misschien moeilijk zien vanwege het felle zonlicht. Om dit probleem te verhelpen, duik je de instellingen van je Android-smartphone in. Tik op ‘Toegankelijkheid’, scrol naar beneden en verschuif de schakelaar bij ‘Kleurinversie’. Vanaf nu worden alle kleuren omgedraaid, waardoor veel apps en websites een stuk beter leesbaar zijn. Ook met fel tegenlicht.

4. Hoe zit het met zeewater?

Misschien is jouw smartphone wel waterdicht, maar is hij bestand tegen zeewater? De IP-rating is namelijk gebaseerd op gewoon water en houdt geen rekening met chloor (van het zwembad) of zout. Waterdichtheid wordt gemeten aan de hand van een experiment in het laboratorium en is daarom geen goede graadmeter voor de werkelijke situatie.

Het is daarom verstandig om niet zomaar met je telefoon te gaan zwemmen, ook al is hij waterdicht. Schaf in plaats daarvan een waterdichte beschermhoes aan, of een speciaal waterproof-hoesje. In een noodgeval kun je eventueel een druk-en-sluitzakje uit de keukenla gebruiken, maar je neemt dan wel een risico.

Ook interessant: 3 tips om waterschade te voorkomen

5. Bij thuiskomst

Is er toch zand op je smartphone gekomen? Ga dan niet lomp te werk, want je wilt geen krassen op je scherm. Een goede manier om zandkorrels van je toestel te krijgen, is door tape te gebruiken.

Pak bijvoorbeeld een rol ducttape, snijd er een stuk af en gebruik de plakkende kant om resterende zandkorrels als een soort stofzuiger op te ruimen. Laat je toestel bij thuiskomt bovendien altijd weer op kamertemperatuur komen, want dat is beter voor de accu. Verder kun je het scherm eventueel even afnemen met een doekje.

En wat als het misgaat?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Heeft je smartphone toch een ongewilde duik meegemaakt of is hij in het zand terecht gekomen? In het laatste geval kun je het beste de zwaartekracht een handje helpen en het toestel even op zijn kop houden.

Hopelijk verwijder je zo het meeste zand. Wanneer de korrels al in de behuizing zelf zitten kun je ze moeilijk verwijderen zonder het toestel open te halen. Heeft je toestel een duik genomen? Lees dan wat je moet doen in ons artikel over wanneer je smartphone in het water is gevallen.