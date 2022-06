Smartwatch-handigheidjes: dit kun je ook allemaal met een slim horloge

Stappen tellen, je slaapgedrag bijhouden, hartslag meten en binnenkomende notificaties checken. Dat kan op nagenoeg elke smartwatch, maar zo’n wearable om je pols is ook handig voor allerlei andere dingen. Dit zijn toffe handigheidjes.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartwatch handigheidjes op een rij

De hele maand juni schrijven we meer over wearables, waarbij smartwatches natuurlijk een grote rol spelen. Iedereen kent inmiddels de standaardfuncties van zo’n slim horloge wel. In dit artikel gaan we het daar dan ook eens niet over hebben. We kijken juist naar mogelijkheden waarvan je misschien niet eens wist dat ze bestonden.

Wel kan het zo zijn dat de lijst van onderstaande handigheidjes niet allemaal op jouw eigen smartwatch te vinden zijn. Dat heeft dan waarschijnlijk weer te maken met het besturingssysteem waarop jouw horloge draait – en natuurlijk speelt ook de (ontbrekende) hardware een rol.

1. Vind je telefoon makkelijk terug

Heb je je telefoon ergens neergelegd, maar je weet niet meer waar? Er is een optie dat je ‘m met je horloge makkelijk en snel terugvindt. Via je smartwatch kun je ‘m namelijk een geluidje laten maken en laten trillen. Wel moet ‘ie dan in het bereik zijn van je smartwatch. Vind je je toestel nou niet direct, ga dan ergens anders staan en probeer het opnieuw.

2. Afstandsbediening voor foto’s met je smartphone

Een leuke foto maken met je smartphone van jezelf of jij en een groep vrienden? Dan kun je natuurlijk een timer inschakelen of een selfie maken. Je kunt ook eens checken of je je horloge kunt gebruiken als heuse afstandsbediening. Veel wearables bieden deze functie, waardoor je veel makkelijker een leuke foto schiet.

3. Draadloos betalen vanaf je pols

Pinnen kan al jaren draadloos met je pinpas of mobiele telefoon. Dat werkt door middel van een nfc-chip en als jouw smartwatch die aan boord heeft, zou het zo maar eens kunnen dat je draadloos kunt betalen vanaf je pols.

Dat ligt ook weer aan je bank en ondersteuning, dus dat is iets wat je zelf even moet checken. Handig wel, want zo hoef je nooit meer je telefoon of pinpas erbij te pakken en betaal je in een handomdraai.

4. Gebruik ‘m als dictafoon

Wil je een gesprek opnemen om later verder uit te werken, dan kun je je horloge misschien wel gebruiken als dictafoon. Zodoende kun je het gesprek of een ander geluidsfragment opnemen om later weer te beluisteren. Houd er dan wel rekening mee dat er vaak maar een microfoon aanwezig is in een smartwatch, wat de geluidskwaliteit niet ten goede komt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Ademhalingsoefeningen en even tot rust komen

Rennen, springen, druk op werk en thuis? Dan is even tot rust komen wel zo fijn en daarvoor kun je vaak je smartwatch gebruiken. Dankzij oefeningen die je via het schermpje kunt volgen, plan je een zenmomentje in om zo tot rust komen.

6. Zaklamp voor de donkere momenten

Verwacht natuurlijk geen wonderen als je de ‘zaklamp’ op je horloge activeert. Het scherm wordt dan volledig wit (of geel) en gaat even schijnen op de volle helderheid. Dat betekent wel dat er net genoeg licht is om het sleutelgat te vinden, de deurklink of je weg naar je bed; handig!

7. Bediening van muziek (bijvoorbeeld Spotify)

Luister je vaak muziek via je smartphone, dan kun je je horloge gebruiken om het volume aan te passen of een ander nummer te kiezen. Vaak zie je ook kleurige albumart op je smartwatch, zodat je precies kunt zien wat er aan staat. Veel muziek-apps bieden ondersteuning voor slimme horloges en ook Spotify doet dat. Sommige horloges hebben zelfs een ingebouwde speaker, zodat je ook via die manier kunt luisteren.

8. Live vertalen in het buitenland

De weg kwijt, vragen wat het beste restaurant in de omgeving is of waar de ingang van de dierentuin nou precies is in het buitenland? Ben je de taal (even) niet machtig, dan pak je toch gewoon je horloge erbij? Kwestie van de taal kiezen waarin je wil vertalen en je vertaal-app doet de rest. Bevat je smartwatch een speaker, dan wordt jouw vraag ook nog eens uitgesproken!

9. Nooit meer de weg kwijt met navigatie

Navigeren kan via allerlei apparaten en vaak ook via een slim horloge. Natuurlijk niet handig in de auto, maar wel als je bijvoorbeeld door de stad loopt. Start een route (via je smartphone) en via je horloge krijg je allerlei handige aanwijzingen. Zo navigeer je makkelijk en snel naar de juiste bestemming.

10. Zet een wekker of alarm

Op vakantie, nachtje weg of gewoon iets wat je echt niet mag vergeten in het vooruitzicht? Zet dan een alarm, timer of wekker op je smartwatch. Zo krijg je direct een notificatie vanaf je pols als je bed uit moet of iemand moet ophalen. Handig is ook dat je in kunt stellen dat je horloge moet trillen, zodat je zeker weten wakker wordt!