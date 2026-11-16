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Spotify Wrapped bijsturen: zó lijk je een goede muzieksmaak te hebben

Mike Peek
Mike Peek
16 november 2026, 11:11
2 min leestijd
Spotify Wrapped bijsturen: zó lijk je een goede muzieksmaak te hebben
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Het muziekoverzicht der muziekoverzichten komt er over een paar weken weer aan. Dat is leuk, maar ook een beetje spannend. Wist je dat je Spotify Wrapped kunt bijsturen, zodat je een betere muzieksmaak lijkt te hebben?

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Zo kun je je Spotify Wrapped 2026 nog bijsturen

We luisteren allemaal weleens naar muziek op Spotify waar we niet per se trots op zijn. Misschien doe je dat zelfs zó vaak dat een bepaald nummer in je Top 5 op Spotify dreigt te belanden. Daarmee komt hij onvermijdelijk ook in Wrapped terecht, dat je misschien wel op je socials wil plaatsen of naar vrienden wil sturen.

Heb je geen zin om met de wereld te delen dat je All by myself van Celine Dion dagelijks door de luidsprekers laat schallen? Gelukkig kun je Spotify Wrapped 2026 eenvoudig bijsturen. Het is namelijk mogelijk om liedjes en zelfs hele playlists uit te sluiten van je smaakprofiel. Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Open Spotify;

  2. Vind een nummer of afspeellijst waar je je voor schaamt;

  3. Tik op de drie puntjes;

  4. Kies ‘Nummer niet gebruiken voor je muzieksmaakprofiel’ of ‘Playlist niet gebruiken voor je smaakprofiel’.

Ramp afgewend! Natuurlijk blijft deze muziek wel gewoon meetellen voor je totale luistertijd, maar de titels zullen in ieder geval verborgen blijven. Het is helaas (nog) niet mogelijk om artiesten of albums in hun geheel te blokkeren voor Wrapped.

Wanneer komt Spotify Wrapped 2026 uit?

Je moet waarschijnlijk nog zo’n twee weken wachten voor Spotify Wrapped 2026 verschijnt. Dat gebeurt altijd eind november of begin december en eigenlijk ook altijd op een woensdag. Hieronder zie je de precieze data waarop Wrapped de afgelopen jaren beschikbaar kwam. Als deze trends doorzetten, moet het dit jaar eigenlijk wel woensdag 2 december worden.

Spotify Wrapped 20253 december 2025
Spotify Wrapped 20244 december 2024
Spotify Wrapped 202329 november 2023
Spotify Wrapped 202230 november 2022
Spotify Wrapped 20211 december 2021

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Bron afbeelding: Spotify
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