Een telefoongesprek opnemen: zo werkt het en dit zijn de regels

Wanneer je een belangrijk telefoongesprek gaat voeren, wil je dat misschien wel opnemen. Op Android-telefoons kan dat op verschillende manieren. Wij leggen drie manieren aan je uit.

Waarom een telefoongesprek opnemen?

Allereerst omdat je het gesprek dan op een later moment nog eens rustig kunt terugluisteren. Denk aan een sollicitatiegesprek, een gesprek met een arts of een ander belangrijk telefoontje waarbij je geen enkel detail wil missen. En wat te denken van een telefonisch interview? Opnemen bespaart je een heleboel meeschrijfwerk.

Een tweede reden is omdat je het gesprek als bewijs nodig hebt, bijvoorbeeld voor een geschil. In dat geval kun je het gesprek naderhand makkelijk als audiobestand met iemand anders delen.

Een telefoongesprek opnemen: drie manieren

Het ligt aan de Android-versie, het merk en het productieland van je telefoon wat er voor jou mogelijk is.

Gesprek opnemen op een Samsung S24 Ultra

– Optie 1: je telefoon-app

Sommige Android-telefoons hebben een opnamefunctie in de telefoon-app. Bel iemand en wanneer die opneemt, verschijnt er een knop met een videoband-symbool (zie screenshot). Tik daarop.

Wanneer je dit doet, hoort de ander aan de lijn de boodschap dat het gesprek wordt opgenomen. ‘This call is being recorded’ in het Engels bijvoorbeeld, of een vergelijkbare waarschuwing in de taal waarin de telefoon van de ander is ingesteld. Dit geeft hem of haar de kans om hier bezwaar tegen te maken of desnoods op te hangen.

Je stopt de opname overigens met dezelfde knop. Daarna wordt de gemaakte opname als een m4a-bestand lokaal op je toestel opgeslagen. Je vindt de opname ook in de lijst met oproepen. Op de Samsung S24 Ultra gaat dat zo:

Ga naar je telefoon-app; Tik op het naam van degene met wie je het gesprek hebt opgenomen; Tik daarna op de drie liggende streepjes; Nu zie je alle oproepen met deze persoon. Staat er een icoontje van een microfoon bij een bepaalde oproep? Tik daarop voor een minispeler om het opgenomen gesprek terug te luisteren. Ook heb je de optie om het gesprek te openen in de Spraakrecorder, plus de optie om naar de lijst met alle opgenomen oproepen te gaan (Interne opslag –> Recordings –> Call).

Zie je de opnameknop niet in je telefoon-app? Probeer je smartphone dan te updaten. Nog altijd geen succes? Dan heeft het waarschijnlijk te maken met het productieland van je toestel. Dat zit als volgt.

Productieland beïnvloedt opties in je telefoonapp

Zo is bekend dat veel smartphones geproduceerd in West-Europa, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada gebonden zijn aan strenge lokale privacywetgeving. Dit heeft als gevolg dat een ingebouwde opnameoptie in de telefoon-app van toestellen uit deze gebieden meestal niet aanwezig of geblokkeerd is.

Met name bij toestellen geproduceerd in Zuid- en Zuidoost-Azië (zoals India, Bangladesh, Indonesië, Vietnam en Thailand) ligt dit anders. Zo is van de Samsung Galaxy-serie uit deze landen bekend dat je op die telefoons veelal wél standaard een opnameoptie in de app vindt.

Van Google-telefoons weten we dat je onder bepaalde voorwaarden ook gesprekken kunt opnemen met de vooraf geïnstalleerde telefoonapp van je apparaat. Dit is wederom afhankelijk van het land van productie, het toesteltype en de Android-versie (minimaal Android 9).

– Optie 2: een app van derden

Dit was vóór 2022 een veelgebruikte manier om telefoongesprekken met je Android op te nemen. Google heeft dit echter veel lastiger gemaakt door sindsdien beperkingen op te leggen aan de manier waarop apps in de Play Store toegang kunnen krijgen tot opnamefuncties van gesprekken.

Toch zijn er nog apps van derden die je in sommige gevallen in staat stellen om telefoontjes op te nemen. We noemen hier enkele apps die je zou kunnen downloaden en uitproberen: ACR Phone, Call Recorder, Automatic Call Recorder en Cube ACR.

Weet wel dat je vaak extra moeite moet doen (zoals het installeren van extra software of het toestaan van beveiligingsopties en machtigingen) om deze apps werkend te krijgen. En ook hier is de kans van slagen weer afhankelijk van het land van productie van je toestel, het type en de Android-versie.

– Optie 3: externe opnameapparatuur

De laatste optie die we bespreken, is het opnemen van een gesprek met een extern apparaat, zoals een voicerecorder of dictafoon. Een interessante optie die met ieder type telefoon werkt, zolang je de ander aan de lijn maar op speaker zet en de opnameapparatuur dicht genoeg bij het toestel ligt voor optimaal geluid.

De regels omtrent gesprekken opnemen

Een telefoongesprek opnemen mag in bijna alle gevallen, maar toestemming vragen is soms verplicht. Het verschil zit ‘m in gesprekken tussen particulieren onderling en gesprekken tussen particulieren en bedrijven.

Gesprekken tussen particulieren onderling

In dat geval ben je niet verplicht om aan de ander te melden dat je het gesprek opneemt, maar het is natuurlijk wel zo netjes om dit te doen. Zoals gezegd gebeurt dit met de opnamefunctie in de telefoon-app vaak automatisch.

Maar let op: gebruik je de informatie uit het opgenomen gesprek niet strikt voor persoonlijke doeleinden, maar voor je werk? In dat geval is vooraf toestemming vragen wel verplicht. Dit komt omdat het gesprek dan valt onder de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gesprekken tussen particulieren en bedrijven

Ook bedrijven die jou bellen, mogen niet zomaar een telefoongesprek opnemen zonder jouw toestemming. Dit geldt overigens ook voor zzp’ers die een particulier bellen. Vaak hebben bedrijven een automatisch bandje dat afspeelt voorafgaand aan het telefoongesprek met de mededeling dat het gesprek opgenomen wordt.

De voor- en nadelen van de drie opnamemethodes

Om af te sluiten nog een samenvatting van de drie manieren om telefoongesprekken op te nemen uit dit artikel.

Opnamemethode Voordelen Nadelen 1. Ingebouwde opnamefunctie in telefoonapp – Zit al op je telefoon

– Goede geluidskwaliteit

– Direct lokaal opgeslagen op apparaat 2. App van derden – Deze apps hebben soms extra opties (zoals back-up in cloud of opname opslaan in verschillende

bestandstypes) – Je moet de app eerst nog downloaden/installeren; dit is niet altijd even makkelijk

– Veel apps werken niet met alle type Android-telefoons 3. Externe opnameapparatuur – Niet afhankelijk van je toestel of een app – Opnamekwaliteit niet altijd even goed

– Iets meer moeite

– Kosten voor een extern apparaat

We zijn benieuwd of jij met je toestel telefoongesprekken kunt opnemen en op welke manier. Laat ons dan ook gelijk weten welke telefoon je hebt.