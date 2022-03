Je telefoonhoesje schoonmaken is hard nodig: zo ga je aan de slag

Grote kans dat ook jouw telefoonhoesje een stuk smeriger is dan je denkt. Het is daarom de hoogste tijd deze schoon te maken en in dit artikel leggen we uit hoe je dit doet.

Een telefoonhoesje schoonmaken doe je zo

Een paar jaar geleden schreven vrijwel alle media over een onderzoek dat de gemiddelde smartphone tien keer smeriger is dan een wc. De onderzoekers keken hierbij naar het aantal bacteriën in beide plekken en stelden vast dat een telefoon veel meer bacillen bevat.

Alhoewel deze conclusie veel te kort door de bocht is – het kleinste kamertje is over het algemeen namelijk heel hygiënisch en daardoor misschien niet helemaal goed als vergelijkingsmateriaal – is de boodschap wel duidelijk: je smartphone is behoorlijk vies. Deze vlieger gaat ook op voor het telefoonhoesje.

Ook wanneer de beschermcase er nog als nieuw uitziet, is een opfrisbeurt waarschijnlijk geen overbodige luxe. Hoesjes worden namelijk aan een hoop omstandigheden blootgesteld. Denk maar aan zonlicht, zweet en bacteriën van je handen.

Het schoonmaken van een telefoonhoesje is niet lastig, maar je moet het wel goed doen. De eerste stap is het vaststellen van wat voor hoesje je hebt, want de instructies verschillen per soort. Grofweg onderscheiden we de volgende soorten cases:

Plastic telefoonhoesje schoonmaken

Te beginnen met de eerste categorie. Veel mensen lopen rond met telefoonhoezen van plastic omdat het een relatief stevig materiaal is. Bovendien is het heel goed schoon te maken.

Dit heb je nodig:

Schoonmaakmiddel (zoals bleek)

Water

Een spons, schoonmaakdoekje of (oude) tandenborstel

Afdroogdoek

En schoonmaakhandschoenen

Zo doe je dat

Belangrijk: bleekmiddel is slecht voor je huid, dus trek de schoonmaakhandschoenen aan voordat je begint.

Check? Begin dan met het oplossen van het bleekmiddel in water. De specifieke verhouding waarin dit moet gebeuren staat op de verpakking van het schoonmaakmiddel.

Zodra het sopje klaar is laat je je telefoonhoesje hier zo’n 5 tot 10 minuten inliggen. De meeste viezigheid lost vervolgens vanzelf op. Hardnekkigere vlekken kun je het beste verwijderen door even goed te schrobben met een spons. Wat kleinere viezigheid is dan weer makkelijk weg te halen met een tandenborstel.

Wanneer de telefoonhoes helemaal schoon is, kun je ‘m met vers water afspelen en met een droge doek afdeppen. Laat het hoesje vervolgens nog een paar minuten opdrogen voordat je ‘m weer om je telefoon doet.

Siliconen of rubberen telefoonhoesje schoonmaken

Silicoon en rubber hebben een minder dikke huid dan plastic. Je moet dus iets voorzichtiger met het materiaal omgaan. Gebruik daarom (afwas)zeep in plaats van bleek.

Je hebt de volgende dingen nodig:

Zeep

Eventueel zuiveringszout (baking soda)

Water

Een spons en tandenborstel

En een afdroogdoek

Zo doe je dat

Je begint door de zeep in het water op te lossen. Vervolgens dompel je de spons hierin onder en begin je de telefoonhoes af te vegen. Voor de hoekjes en moeilijk bereikbare plekken kun je het beste een (oude) tandenborstel gebruiken.

Krijg je de vlekken maar lastig weg? Sprenkel dan wat zuiveringszout op de tandenborstel en probeer het vuil weg te schrobben. Wanneer er grote vlekken op de telefoonhoes zitten kun je het zuiveringszout het best oplossen in water. Op de verpakking staat in welke verhouding dit moet gebeuren.

Laat de zeep/ het zuiveringszout na de behandeling een paar minuten intrekken. Dep ‘m vervolgens schoon met een droge doek en laat de hoes nog een paar minuten ‘nadrogen’.

Belangrijk: leg een hoes van silicoon of rubber niet zomaar in een bak met heet water. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de case krimpt en dus niet meer goed om je telefoon past.

Houten telefoonhoesje schoonmaken

Je moet altijd uitkijken met de combinatie van water en hout. Teveel vloeistof kan er immers voor zorgen dat het materiaal uitzet. Wees daarom zuinig met de hoeveelheid water die je gebruikt.

Dit heb je nodig om een houten telefoonhoesje schoon te maken:

Water

Waterspuit

Schoonmaakazijn (en eventueel afwaszeep)

Een droge doek

Zo doe je dat

Begin door de azijn op te lossen in water. Over het algemeen gebruik je twee delen water voor één deel azijn. Wanneer je telefoonhoesje erg vies is, kun je ook wat druppels zeep in het mengsel oplossen.

Zodra het sopje klaar is gebruik je de waterspuit om het leren hoesje te besproeien. Ga niet te enthousiast van start, want je wil de hoes absoluut niet doorweken.

Vervolgens gebruik je de droge doek om de houten case even goed schoon te vegen. Laat het hoesje vervolgens nog even nadrogen.

Leren telefoonhoesje schoonmaken

Leren telefooncases zijn erg fraai, maar ook heel gevoelig. Ze kunnen onder meer slecht tegen olie, zonlicht, warmte én vocht. Je moet dus erg voorzichtig te werk gaan en water bijvoorbeeld nooit direct op het leer aanbrengen.

Je hebt de volgende dingen nodig:

Water

Handzeep

Doek die nat mag worden én een droge doek

En eventueel leerspray

Zo doe je dat

Begin door een sopje te maken van warm water en handzeep. Wees zuinig met de handzeep, want je hebt niet veel nodig. Pak vervolgens een doek en dep deze lichtjes in het mengsel van water en zeep.

Gebruik deze doek om de leren telefoonhoes voorzichtig af te nemen. Het is heel lastig om watervlekken weer te verwijderen, dus gebruik niet teveel vloeistof. Vervolgens pak je de droge doek erbij om het hoesje helemaal schoon te deppen.

Zodra het leer helemaal droog is kun je het eventueel inspuiten met een speciaal daarvoor bestemde spray. Op die manier blijft het materiaal er goed uitzien. Kijk op de verpakking van de leerspray voor de instructies.

Meer Android-schoonmaaktips

Schoonmaken hoort bij het leven en dus ook bij je smartphone. Op Android Planet vind je daarom meerdere manieren om je telefoon spic en span te houden – van binnen en van buiten.

Lees bijvoorbeeld onze gids over het schoonmaken van je smartphone. Hierin leggen we onder meer uit hoe je stof uit de oplaadingangen haalt. Ook interessant: onze lijst van Android-apps om de binnenkant van je toestel schoon te maken.