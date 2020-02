Je gebruikt je telefoon de hele dag, maar hoe vaak maak je ‘m schoon? In dit artikel leggen we uit hoe je een smartphone het best kunt schoonmaken.



Gids: smartphone schoonmaken

Je smartphone gebruik je gedurende de dag bijna overal en in allerlei situaties. Hierdoor stapelen de bacteriën, kruimels, vlekken en stofvlokjes rondom en in jouw telefoon zich op. Er zitten doorgaans meer bacteriën op je smartphone dan op ieder ander gebruiksvoorwerp.

We pakken onze smartphone namelijk vaak vast nadat we bacteriebronnen – zoals een deurklink of toetsenbord – hebben aangeraakt, en door wc-bezoekjes met je smartphone is ook de poep-bacterie op menig toestel terug te vinden.

Hoewel het daarom logisch klinkt om regelmatig je smartphone een schoonmaakbeurt te geven, is het waarschijnlijk ook voor jou ook geen routineklusje. In deze gids vind je allemaal praktische tips om je telefoon weer schoon en glanzend te krijgen. Om te beginnen zijn er een aantal benodigdheden die je in huis moet halen.

Dit heb je nodig:

Twee microvezeldoekjes;

Spuitbus met geperste lucht of paperclips en plakband;

Wattenstaafjes.

Het ene microvezeldoekje gebruik je om met wat water een smerige achterkant, het scherm en eventueel vieze zij- of volumeknoppen schoon te maken. Vervolgens veeg je met het tweede, droge microvezeldoekje alles na. De geperste lucht gebruik je om stof en vuil uit ingangen zoals de oplaadpoort of hoofdtelefooningang te blazen.

Vind je het teveel moeite of centen om een bus perslucht aan te schaffen? Dan is er een goedkoop alternatief: paperclips en plakband. Buig een paperclip recht en rol er een aantal laagjes plakband omheen met de plakkende kant naar buiten.

Een nadeel is dat je hier erg voorzichtig mee moet zijn, want je kunt zomaar iets beschadigen. Om achtergebleven vuil aan de buitenkant en randen van ingangen weg te krijgen, gebruik je wattenstaafjes.

Let op: gebruik nooit schoonmaakmiddelen met bijvoorbeeld alcohol of ammoniak op je smartphone. Dit kan het touchscreen beschadigen. Wil je per se alle bacteriën doden, dan kun je eventueel speciale smartphone reinigingsspray kunnen gebruiken.

Je smartphone schoonmaken in 4 stappen

1. Start met de ingangen

Begin met het schoonmaken van de poorten op je smartphone: de usb-ingang voor je oplader en de hoofdtelefooningang. Heb je een hoesje om je telefoon? Haal deze er dan eerst van af en leg deze even apart.

Als je perslucht gebruikt is het belangrijk om de bus recht te houden, anders komt er mogelijk water uit. Zorg er bij een paperclip met plakband voor dat je niet te ver gaat, zodat je niets beschadigt. Haal achtergebleven vuil na deze methoden eventueel weg met wattenstaafjes.

2. Pak de behuizing aan

Ga verder met de behuizing, en laat het scherm nog even voor wat het is. Maak één van de microvezeldoekjes nat en wring deze goed uit, zodat je een licht vochtig doekje overhoudt. Maak de achterkant en zijkanten schoon door tijdens het boenen draaiende bewegingen te maken. Let erop dat je de knoppen ook weer blinkend krijgt. Veeg vervolgens met de droge microvezeldoek de behuizing droog.

3. Boen het scherm schoon

Tijd om alle vetvlekken en vegen op je scherm weg te werken. Gebruik hier opnieuw de vochtige microvezeldoek voor die je met draaiende bewegingen over het scherm laat gaan. Let erop dat je niet te hard drukt hierbij, want dan kan je het touchscreen beschadigen. Veeg ook je scherm na met de droge doek. Blijft er vuil achter? Herhaal de stappen tot je scherm er piekfijn uitziet.

4. Fris je hoesje op

Bij het schoonmaken van een smartphone hoort ook het omhulsel; niemand wil een vies hoesje om haar/zijn net schoongemaakte telefoon doen. Gebruik hiervoor opnieuw de microvezeldoeken, of houdt het hoesje onder de lauwwarme kraan en droog deze vervolgens goed af met de droge microvezeldoek.

Is je hoesje niet schoon te krijgen of beschadigd? Misschien is dit dan het juiste moment om deze eens te vervangen, zodat je telefoon weer volledig spic en span is. Door deze schoonmaakroutine vervolgens bijvoorbeeld maandelijks te doen, houd jij je smartphone gemakkelijk schoon.

