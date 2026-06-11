Schermhelderheid te laag gezet? Met deze 5 tips zie je weer wat

We kennen allemaal het schuifje om de helderheid op onze telefoon te regelen. Hartstikke handig, maar wie het per ongeluk helemaal naar links veegt, ziet opeens weinig meer. Dit moet je dan doen.

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Te lage schermhelderheid

Oeps! Je opende de snelle instellingen om je scherm minder fel te zetten, maar schoot uit. Nu is het beeld wel erg donker geworden. Dat is helemaal vervelend als je in een sterk verlichte ruimte of buiten staat. Als je (bijna) niets meer ziet, is het lastig navigeren. Bijkomend probleem kan zijn dat je telefoon na een tijdje vergrendeld raakt. Met onze tips zie je hopelijk snel weer wat!

Telefoon nog ontgrendeld?

1. Gebruik een lichtbron

Zie je helemaal niets meer? Zoek een goed verlichte ruimte op of schijn met een andere telefoon of zaklamp op je scherm. Dit kan zomaar net genoeg zijn om wel iets te zien en de helderheidsschuif weer naar rechts te zetten.

Een bij-effect van het schijnen van een felle lichtbron op je telefoon, is dat het toestel soms denkt in een lichte omgeving te zijn. Heb je adaptieve helderheid ingeschakeld, dan verhoogt het systeem automatisch de schermhelderheid. Hierover later meer.

2. Swipe op de tast

Geen succes met de eerste tip? Tijd om op de tast te gaan swipen. Veeg eerst vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om de snelle instellingen te openen. Je weet natuurlijk niet of dit gelukt is, maar een goede manier om erachter te komen, is om bovenaan op je scherm van links naar rechts te swipen. Dat is waar de schuif zit op de meeste smartphones van Samsung, Google, Motorola en Nothing.

De exacte plek van de helderheidsregelaar verschilt per merk en softwareversie. Heb je bijvoorbeeld een OnePlus, Oppo of Xiaomi? Dan staat de schuif vaak niet horizontaal, maar verticaal in beeld. Probeer dan op die plek op neer te swipen. Grote kans dat je de schuif na een tijdje te pakken hebt, waardoor het scherm weer oplicht. Geef niet op als het bij de eerste poging niet lukt.

Telefoon vergrendeld?

Nu wordt het een stuk lastiger, maar zeker niet onmogelijk. Je kunt proberen om je telefoon weer in te komen met de vingerafdrukscanner, om daarna weer te gaan swipen. Anders zijn dit opties om de helderheid weer normaal te krijgen.

1. Gebruik Google Assistent/Gemini

Op sommige telefoons kun je de spraakassistent activeren om vervolgens met een commando de helderheid te verhogen. Of dit werkt, hangt af van je toestel en instellingen.

2. Herstart de telefoon

Op veel toestellen blijft de ingestelde helderheid na een herstart behouden, maar er zijn modellen bekend die de helderheid tijdens het opstartproces tijdelijk verhogen.

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3. Koppel je telefoon aan een pc

Sommige fabrikanten bieden software (zoals Samsung DeX) waarmee je een telefoon via een pc kunt bedienen, maar dit vereist meestal dat de functie vooraf is ingesteld. Ook deze derde optie werkt zeker niet altijd, maar is het proberen waard.

Dé oplossing: automatische / adaptieve helderheid

Om dit soort situaties te voorkomen, bestaat de functie ‘automatische helderheid’. Wie dit instelt, zorgt ervoor dat de schermhelderheid automatisch wordt verhoogd wanneer het toestel in de buurt is van een felle lichtbron. Dit wordt gedetecteerd door de omgevingslichtsensor van de telefoon.

Zoek in je instellingen naar ‘Automatische helderheid’ (vaak ook ‘Adaptieve helderheid’ of ‘Aanpasbare helderheid’ genoemd) om dit in te schakelen. Deze functie is vaak zo slim dat de helderheid niet alleen wordt aangepast op basis van je omgeving en je activiteit op je telefoon. Elke keer als je de schuifregelaar handmatig verplaatst, leert het systeem jouw voorkeuren beter kennen.

Is dit jou al eens overkomen? En welke oplossing gebruikte jij toen om de helderheid weer omhoog te gooien? Deel jouw ervaringen met ons en andere lezers in de reacties!

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