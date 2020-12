Bij Android is het mogelijk om anoniem te bellen naar een ander nummer met een zogeheten geblokkeerd nummer, waarbij de ontvanger ‘onbekend nummer’ te zien krijgt. Hoe dat precies werkt, check je in deze tip.

Anoniem bellen wordt veelal gebruikt door bedrijven, maar het is ook mogelijk om als individu je telefoonnummer te verbergen. Dit is bij bijna elk Android-toestel in te stellen, waarbij het belangrijk is om de zogeheten ‘Beller ID’ aan te passen. Hieronder laten we zien hoe je dat doet.

Anoniem bellen: zo werkt het

Open de Telefoon-app van je smartphone; Open de ‘Instellingen’ via het knopje rechtsboven; Ga vervolgens naar ‘Gesprekken – Aanvullende (of Geavanceerde) instellingen’; Pas het Beller ID aan naar ‘nummer verbergen’ De volgende keer dat je belt, krijgt de ontvanger ‘onbekend nummer’ te zien in plaats van jouw mobiele nummer.

Sommige smartphones werken op een andere manier. In dat geval moet je misschien onderstaand stappenplan doorlopen.

Open ‘Instellingen > Mijn apparaat > Oproepen’; Klik dan op ‘Extra Instellingen’ en selecteer ‘Beller ID’; Pas dit aan naar ‘nummer verbergen’ en de volgende keer dat je belt, krijgt de ontvanger een onbekend nummer te zien.

Wil je slechts eenmalig anoniem bellen, dan is het handiger om #31# voor het nummer te plaatsen. Bijvoorbeeld: #31#0612345678. Wil je een volgende keer weer anoniem bellen, dan moet je opnieuw #31# voor het gewenste nummer intoetsen. Deze methode werkt ook als je anoniem wilt bellen met een iPhone.

Disclaimer

Let er wel op: je provider ziet nog steeds met wie jij belt. Alleen de ontvanger kan niet zien door wie hij op dat moment wordt gebeld. Mocht je dit willen gebruiken om iemand lastig te vallen, dan kan de ontvanger zijn provider waarschuwen. Zij hebben gewoon de middelen om jouw nummer aan de politie te geven. Misbruik de functie dus niet.

