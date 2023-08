Tip: zo deel je jouw scherm via WhatsApp

Het is voortaan mogelijk om je scherm te delen via WhatsApp. Wil je weten hoe dit werkt en waarom dit handig is? Check dan deze tip.

Via WhatsApp je scherm delen doe je zo

WhatsApp rolt een nieuwe functie uit, waardoor het mogelijk is om je scherm te delen met een gesprekspartner. Dat is handig als je bijvoorbeeld iets wil laten zien of uitleggen op je smartphone, terwijl de ander meekijkt. De functie zie je verschijnen als je een videogesprek start.

Het is heel makkelijk om je scherm te delen. Houd er wel rekening mee dat alles wat op je homescreen (of binnen andere apps) te zien is, ook zichtbaar is voor je gesprekspartner. Laat dus niet zomaar gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, betalingsgegevens of foto’s zien. WhatsApp waarschuwt hier ook voor.

Start een videogesprek met een vriend(in), familielid of iemand anders; Onderaan zie je nu een nieuw icoontje staan, tussen de bluetooth- en videoknopjes. Tik hier op; Je krijgt nu een melding te zien met wat informatie. Druk op ‘Nu starten’ om je scherm te delen; Ga terug naar je homescreen om het beeld van je smartphone te delen. Je kan nu andere apps openen terwijl de ander meekijkt.

En klaar is Kees! Het delen van je scherm is dus zo gepiept en kan erg handig zijn. Let op: de functie rolt geleidelijk naar iedere WhatsApp-gebruiker uit. Het kan eventjes duren voordat jij het nieuwe knopje ook ziet verschijnen. Werkt het nog niet? Probeer het dan later nog eens.

Meer nieuwe WhatsApp-functies

De laatste tijd zijn veel meer functies aan WhatsApp toegevoegd. Zo is het sinds kort mogelijk om onbekende bellers stil te houden, zodat je niet onnodig wordt gestoord. Ook nieuw is dat de chat-app nu een volledige Wear OS-app heeft. Hierdoor kun je ook vanaf je smartwatches appjes sturen, gesprekken teruglezen en zelfs bellen via WhatsApp.

Daarnaast kun je foto’s in hoge kwaliteit sturen met WhatsApp. Voorheen werden je foto’s gecomprimeerd door de chat-app, met kwaliteitsverlies als gevolg.

Verder is het nu mogelijk om verzonden berichten te bewerken; ideaal voor als je een typfout hebt gemaakt, of toch iets anders wil zeggen. Helemaal handig is dat je nu veel makkelijker WhatsApp-chats overzet naar een nieuwe smartphone, wat veel tijd scheelt.

