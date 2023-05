WhatsApp laat je binnenkort berichten bewerken: dit moet je weten – update

Typefoutje gemaakt? Jammer dan, want WhatsApp-berichten kun je niet bewerken. Althans, nóg niet. De berichtendienst zette een teaser online waaruit blijkt dat deze functie binnenkort eindelijk beschikbaar komt!

Update 22-05-2023 17.00: De functie is inmiddels al beschikbaar voor veel testers van WahtsApp. Ook op de Android Planet-redactie is ‘ie aanwezig, zie de screenshots:

WhatsApp berichten bewerken: zo zit het

Heb je net een lang epistel verstuurd via WhatsApp, zie je opeens een typfout staan… Het is ons allemaal weleens overkomen. Als je dat echt heel vervelend vindt, is je enige optie momenteel om het hele bericht te verwijderen en hem opnieuw te versturen. Bewerken kan immers niet.

Daar komt na jaren frustratie binnenkort eindelijk verandering in. WhatsApp zette namelijk een teaser op Twitter die nadrukkelijk hint naar deze functie. We zien de woorden ‘Coming soon’ in verschillende talen verkeerd gespeld staan. Vervolgens wordt het bericht razendsnel gecorrigeerd. Omdat de teaser meerdere talen bevat, gaan we ervan uit dat deze mogelijkheid direct wereldwijd beschikbaar zal zijn.

Hoe het bewerken van je WhatsApp-berichten er precies uit zal zien, is nog niet bekend. Vermoedelijk zal het erg simpel zijn. We gokken dat je het bericht ingedrukt moet houden en vervolgens de optie krijgt om de tekst aan te passen. Waarschijnlijk zal er een melding bij komen te staan, zodat je gesprekspartner weet dat je verhaal is bewerkt. Mogelijk zit er een tijdslimiet aan hoe lang je een verstuurd bericht kunt aanpassen.

Meer over WhatsApp

WhatsApp is constant in beweging. Op Android Planet praten we je regelmatig bij over nieuwe functies. Wist je bijvoorbeeld dat je de app sinds kort eindelijk op twee smartphones tegelijk kunt gebruiken? Ook is het nu mogelijk om chats te vergrendelden, zodat alleen jij ze kunt lezen. Geef je juist de voorkeur aan Telegram? We laten zien hoe je je gesprekken makkelijk overzet.

