Privacytip: kijk eens welke apps je gebruiksgegevens mogen bekijken

Wist je dat sommige apps op je Samsung-telefoon kunnen zien welke andere apps je gebruikt? Die informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om je gebruiksgedrag te analyseren. Wil je dat liever niet? Lees dan verder!

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Gebruiksgegevens aanpassen: hierom is het slim

Het kan verstandig zijn om af en toe te controleren welke apps toestemming hebben om te zien welke andere apps je zoal gebruikt. Een app die je nauwelijks gebruikt, heeft misschien geen goede reden om inzicht te hebben in je appgebruik. Je kunt hierbij denken aan:

hoe vaak je een app opent;

op welke momenten je een app gebruikt;

meldingen of interacties met de app;

hoeveel mobiele data een app verbruikt;

hoeveel tijd je in een app doorbrengt.

Wil je zelf de controle houden? Volg dan ons stappenplan. Zo kun je op een eenvoudige manier je privacy verbeteren en onnodige toegangsrechten van apps beperken.

Ga naar ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en ga naar ‘Apps’; Tik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven en ga naar ‘Speciale toegang’. Scrol nu naar beneden en ga naar ‘Toegang gebruiksgegevens’; In het volgende scherm zie je een lijst van apps die kunnen zien welke apps je gebruikt en hoe vaak. Met de schuifjes bepaal je per app of deze toegang krijgt tot je gebruiksgegevens van andere apps.

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra. Op andere Galaxy-modellen of op telefoons met een andere versie van One UI kunnen instellingen en menunamen afwijken.

Bekijk ook de video!

Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra goed uit.

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