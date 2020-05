Een usb-stick koppelen aan je Android-toestel ziet er misschien wat lomp uit, maar het kan heel nuttig zijn. Dit heb je nodig om een usb-stick op een Android-smartphone te gebruiken.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Usb-stick koppelen aan telefoon

De interne opslagruimte van telefoons wordt gelukkig nog steeds groter, maar het is lang niet altijd genoeg. En niet iedere Android-smartphone biedt ruimte voor een microSD-kaartje. In zulke gevallen is een usb-stick koppelen aan je telefoon een prima alternatief.

Je Android-smartphone heeft waarschijnlijk een usb-c- of micro-usb-aansluiting. Maar dat mag dan wel usb heten, je kunt er niet zomaar een veel grotere usb-stick op aansluiten. Daarvoor heb je eerst een speciale kabel nodig.

Zo’n kabel heet een usb-otg-kabel. OTG staat voor on the go, want hiermee heb je geen groter apparaat zoals een laptop of desktop pc meer nodig om je usb-stick aan te kunnen sluiten. Zo’n usb-otg-kabel kun je voor een paar euro online bestellen.

Controleren of usb-stick werkt

Helaas is alleen zo’n kabel niet genoeg om de usb-stick te laten werken. Je Android-smartphone moet deze vorm van externe opslagruimte ook ondersteunen. De meeste nieuwe telefoons die werken op moderne versies van Android doen dat gewoon, maar als je een ouder toestel hebt werkt het mogelijk niet.

Er zijn gelukkig verschillende apps waarmee je snel kunt controleren of je aan jouw Android-smartphone een usb-stick kunt koppelen of niet, zoals USB OTG Checker. Die app toont met een vinkje of een kruisje of je een usb-stick kunt aansluiten op je telefoon.

Data op usb-stick lezen

Je kunt de usb-stick nu koppelen aan je smartphone, maar dan is het nog maar de vraag of je telefoon ook iets kan met wat erop staat. De usb-stick moet geformatteerd zijn naar het bestandssysteem FAT32 (exFAT werkt op bepaalde toestellen ook). Is dat niet het geval, dan kun je bijvoorbeeld geen bestanden overzetten naar je telefoon.

Als alles goed is aangesloten en ingesteld, dan verschijnt bij het koppelen van de usb-stick een melding op je scherm met daarin de naam van de usb-stick en de optie alle bestanden te bekijken. Die kun je vervolgens naar je telefoon kopiëren of openen vanaf de usb-stick, als je bijvoorbeeld een aantal filmpjes wilt bekijken. Zo heb je geen computer nodig om bestanden op je telefoon te zetten.

Lees het laatste nieuws over Android