Wist je dat je met een Android-telefoon overal en altijd kunt printen? Je moet er alleen even de instellingen voor induiken. In Android printen is heel simpel en Android Planet legt uit hoe je dat doet.



Printen vanaf een Android-telefoon

De meeste printers die nu te koop zijn ondersteunen ‘Cloudprinter’, een app van Google waarmee je overal en altijd kunt afdrukken vanaf je computer, smartphone of tablet. Voordat deze apparaten met elkaar samenwerken moet je ze koppelen. Dat is zo gepiept:

Installeer Cloudprinter op je Android-smartphone of tablet; Ga naar de webpagina van Cloudprinter; Kies of je een (klassieke) printer met draad wil toevoegen, of eentje die via wifi print (een draadloze); Volg de aanwijzingen op het scherm om de printer aan Google Cloudprinter toe te voegen.

→ Download Cloudprinter in Google Play (gratis)

Je computer, smartphone of tablet ‘kennen’ elkaar nu waardoor je voortaan een printje vanaf het mobiele apparaat kunt maken. Hoe je dit doet verschilt een beetje per telefoonmerk en app, maar grofweg komt het neer op onderstaande stappen.

Met Android printen: zo doe je dat:

Ga naar de instellingen van je telefoon of tablet en tik op ‘Verbonden apparaten’; Hier vind je als het goed is de printer die je zojuist hebt toegevoegd. Zorg dat de apparaten verbonden zijn, want anders kun je niet printen; Ga naar de app waarin het bestand zit dat je wil afdrukken. In programma’s als Chrome, Drive en Gmail zit deze optie standaard ingebakken; Open het bestand, tik op de drie puntjes rechtsboven en kies ‘Afdrukken’ of ‘Printen’; Selecteer de Google Cloudprinter en voila: je opdracht wordt afgedrukt.

Probeer je een uitdraai te maken van een app die geen printfunctie heeft? Maak dan een screenshot en druk deze af. Je maakt een schermafbeelding door tegelijkertijd de aan/uitknop en volume knop naar beneden op je Android-smartphone ingedrukt te houden. Vervolgens open je deze screenshot, tik je op de drie puntjes rechtsboven en kies je ‘Afdrukken’ of ‘Printen’. Kies vervolgens de aangesloten printer.

Lukt het niet? Controleer dan of de printer wel aanstaat. Probeer je via een klassieke printer (met draad) iets uit te draaien? Zorg er dan ook voor dat de pc waaraan het apparaat gekoppeld is aanstaat, anders gebeurt er waarschijnlijk niets.

Meer handige tips

Een groot voordeel van Android is dat er veel mogelijk is. Wist je bijvoorbeeld dat je een usb-stick aan je Android-telefoon kunt koppelen? Ook data van en naar je toestel overzetten is een eitje, evenals een back-up van WhatsApp-gesprekken maken.