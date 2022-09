Tip: zo schakel je de online-status uit op WhatsApp

Vanaf nu kun je de online-status van WhatsApp aanpassen. Daarmee stel je dus zelf in wie er wel of juist niet kan zien dat je op dat moment online bent. Benieuwd hoe dat werkt? Pak je smartphone erbij en volg de stappen in deze tip.

Online-status WhatsApp aanpassen: zo doe je dat

WhatsApp is begonnen met de grote uitrol van een langverwachte functie. Het aanpassen van je online-status is nu mogelijk bij veel meer gebruikers. Daarmee kies je er dus zelf voor wie er wel of juist niet kan zien dat je op dat moment online bent. Dat is natuurlijk handig als je iemand wat wil vragen en direct antwoord verwacht.

Toch vindt niet iedereen het een fijne gedachte, want je kunt bijvoorbeeld ook stiekem checken of iemand wel of niet diep in de nacht met z’n telefoon bezig is. Benieuwd? Pak je smartphone erbij en volg onderstaand stappenplan.

Stappenplan: online-status WhatsApp in- of uitschakelen

Open WhatsApp en tik rechtsboven op de drie verticale puntjes; Tik op ‘Instellingen’ en druk op ‘Account’; Tik op ‘Privacy’ en kies ‘Laatst gezien en online’; Maak jouw keuze en druk linksboven enkele keren op ‘terug’.

Vooralsnog heb je twee mogelijkheden om te kiezen wie er kan checken of je op dat moment online bent. Zo heb je de optie voor ‘iedereen’ of ‘zelfde als laatst gezien’.

Die instelling vind je in hetzelfde menu en daarbij heb je keuze uit verschillende mogelijkheden: iedereen, mijn contacten, mijn contacten behalve of niemand.

Functie rolt geleidelijk uit

Half september werd er al bekend dat de bekende chat-app bezig was met het testen van deze functie. Het kan zijn dat de nieuwe mogelijkheid op jouw toestel nog niet te zien is. De update rolt namelijk geleidelijk uit, waardoor het kan zijn dat je nog even geduld moet hebben.

Wil je altijd als eerste functies testen, schrijf je dan even in als bètatester. Zodoende kun je altijd aan de slag met nieuwigheden die nog niet uitrollen naar het grote publiek. Veel app-ontwikkelaars bieden zo’n programma, omdat dit waardevolle feedback oplevert. Geteste functies komen trouwens niet altijd naar de echte applicaties. Het kan natuurlijk maar zo zijn dat testers ergens niet positief over zijn of een functie niet zo werkt zoals verwacht.

Ga jij je online-status aanpassen en waarom? En is er nog een WhatsApp-functie waar je echt reikhalzend naar uitkijkt? Laat het even weten in de reacties onder dit artikel!

