Denk je erover na om een zakelijke sim only af te sluiten? Een pakket voor ondernemers biedt duidelijke voordelen ten opzichte van een particulier abonnement, maar er kleven ook nadelen aan. Dit moet je weten.

Zakelijke sim only afsluiten: hier moet je op letten

Meer flexibiliteit, naar eigen wens bundels aanpassen en zelf je telefoon uitkiezen: sim only brengt verschillende voordelen met zich mee, ook voor ondernemers. De meeste providers bieden dan ook speciale pakketten voor zakelijke gebruikers aan.

Maar is het verstandig om hierop in te gaan, of kun je dergelijke deals beter laten schieten? Aan de hand van vijf aandachtspunten staan we stil bij alles wat je moet weten over het wel of niet afsluiten van een zakelijke sim only.

1. Wel of niet op bedrijfsnaam zetten?

Heb je een eenmanszaak? Dan is het niet verplicht om het sim only-abonnement op je bedrijfsnaam te zetten. In plaats daarvan kun je dus ook gewoon je ‘eigen’ naam aan de provider in kwestie doorgeven. Dit is mogelijk fijn, want op die manier kun je zowel uit zakelijke als niet-zakelijke sim only-abonnementen kiezen.

Voor de fiscale aftrekbaarheid van je telefoonrekening maakt het overigens namelijk niet uit welke aanhef op de factuur staat; als het adres en de volledige naam van de ondernemer maar kloppen.

Bij veel providers loont het overigens wel om je sim only op de zaak te zetten. Op die manier kun je bijvoorbeeld via één portaal ook de abonnementen van je medewerkers beheren, en heb je dus niet voor ieder nummer een los account nodig.

2. Looptijd

Ook belangrijk: de looptijd van het abonnement. Grofweg heb je bij sim only drie keuzes: een abonnement per 1, 12 of 24 maanden. Uiteraard geldt dat een tweejarig pakket in de regel goedkoper is dan het maandelijks opzegbare alternatief. Daarentegen lever je hierbij dus wel in op flexibiliteit.

Een voordeel van veel zakelijke sim only-abonnementen is dat je bundels gratis kunt aanpassen, ook omlaag. Bij ‘normale’ sim only’s voor particulieren is dit lang niet altijd mogelijk, of je moet bijbetalen. In die zin ben je met een zakelijk pakket dus alsnog behoorlijk flexibel, welke looptijd je ook kiest.

3. Check de dekking

Het is een schot voor open doel: maar check voor het afsluiten van een abonnement de dekkingskaart van de provider in kwestie, of het nu om een prepaid, sim only of abonnement met toestel gaat. Het zal je maar net gebeuren dat jouw kantoor nét op dat ene plekje zit waar de telecomaanbieder geen of slecht bereik heeft.

4. Afrekening en tegoeden

Verder is het verstandig om de afrekenmethode van providers onder de loep te nemen. De ene rekent bijvoorbeeld per seconde af, terwijl de ander dit per minuut doet. In de regel is afrekenen per minuut duurder. Wanneer je bijvoorbeeld 4 minuten en 30 seconden aan de lijn hangt, brengt de provider 5 minuten in rekening. Indien de afrekenmethode per seconde gaat is dit niet het geval, maar betaal je voor het daadwerkelijke gebruik.

Check vooraf ook of het mogelijk is om ongebruikte bundels mee te nemen naar volgende maand. Wanneer je de ene maand bijvoorbeeld nog zes minuten over hebt, worden deze opgeteld bij de nieuwe bundel van volgende periode. Bij verreweg de meeste providers kun je overigens geen tegoeden meenemen, maar even controleren kan nooit kwaad.

5. Hulp bij problemen

Er zijn een hoop prijsvechters actief in het sim only-landschap. Veel van dit soort aanbieders kunnen zo goedkoop zijn door op bepaalde bedrijfsonderdelen te bezuinigen, zoals de klantenservice. Wanneer je zorgeloos kunt bellen, sms’en en internetten heb je hier geen last van, maar dat verandert op het moment dat je tegen problemen aanloopt.

Op dat moment heeft een zakelijke sim only een duidelijke meerwaarde: een helpdesk. Veel aanbieders hebben een speciale klantenservice voor zakelijke klanten en bij sommige providers krijg je een persoonlijke accountmanager aangewezen. Bij technische problemen hoef je dus niet eindeloos met een algemene klantenservice te mailen, maar neem je gewoon direct op met jouw vaste contactpersoon.

Conclusie

Dus, moet je nu wel of geen zakelijke sim only afsluiten? Het antwoord op die vraag is heel persoonlijk. Enerzijds biedt een zakelijk pakket duidelijke voordelen. Je krijgt vaak een persoonlijk contactpersoon voor bij technische problemen, kunt zonder kosten bundels verhogen en/of verlagen en hebt meer overzicht in de administratie.

Aan de andere kant zijn zakelijke sim only-abonnementen meestal wel iets prijziger dan een particulier pakket. Bovendien maakt het voor de fiscale aftrekbaarheid van de telefoonkosten niet uit of je het abonnement op persoonlijke of zakelijke titel zet. Houd er wel rekening mee dat het serviceniveau van zakelijke sim only-abonnementen vaak wel hoger ligt dan bij een particulier pakket.

Sim only afsluiten

Android Planet heeft een hele uitgebreide sim only-vergelijker. Hierin kun je niet alleen filteren op belminuten, internetbundels, prijs en contracttijd, maar ook combinatievoordeel laten meewegen. Wanneer je bijvoorbeeld al een vaste lijn van KPN of Ziggo hebt, krijg je korting bij het afsluiten van een sim only bij die provider. Ook wanneer je op zoek bent naar een sim only met onbeperkt internet of in combinatie met 5G ben je bij onze prijsvergelijker aan het juiste adres.