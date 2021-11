Video: dit willen we van de nieuwe Chromecast zien

De Chromecast is een hele goede streaminggadget, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Daarom hebben we een wensenlijst gemaakt: dit willen we van de nieuwe Chromecast zien.

Wensenlijst voor de Chromecast

Met de Chromecast met Google TV bracht Google eind vorig jaar zijn nieuwste streamingddongle uit. Het apparaatje heeft veel meer te bieden dan de ‘gewone’ Chromecast, die je simpelweg op je televisie aansluit om via je smartphone beelden te kunnen streamen. Dankzij Google TV heeft de nieuwere Chromecast een eigen besturingssysteem, afstandsbediening en nog veel meer.

Hoewel we niet zeker weten of Google aan een nieuwe Chromecast werkt, zijn er wel een aantal dingen die het bedrijf wat ons betreft kan verbeteren. In de video van de week, die je hierboven ziet, bespreken we onze wensen met je. Zo kijken we naar Google TV, maar ook naar kleinere, praktische aanpassingen die doorgevoerd kunnen worden.

Op zoek naar meer over de hdmi-dongle? Lees dan ook de Chromecast met Google TV review of check de bijhorende video. Ondanks dat het apparaatje niet in Nederland is uitgebracht, is ‘ie bij veel Nederlandse webwinkels te vinden. Ziggo verkoopt de Chromecast sinds kort ook.

