Alcatel Android devices vergelijken

Alcatel is een fabrikant die op 1 december 2006 is gefuseerd met Lucent Technologies, waarna de bedrijven samen verder gingen als Alcatel-Lucent. Smartphones van hun makelij worden echter onder de merknaam Alcatel uitgebracht. Alcatel-Lucent richt zich sinds eind 2006 vooral op het produceren van mobiele telefoons en telecommunicatieapparatuur. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Boulogne-Billancourt, een voorstad van Parijs. Alcatel-Lucent is ook in het bezit van Bell Labs, een Research & Developement-bedrijf dat inmiddels meer dan 29.000 patenten huisvest en al zeven Nobelprijzen heeft gekregen.

Alcatel Bedrijfsprofiel

De voorlopers van Alcatel-Lucent bestonden al sinds de late 19e eeuw: La Compagnie Générale d’Electricité (CGE) en de Western Electric Manufacturing Company. Western Electric komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. In 1881 kocht de American Bell Telephone Company (opgericht door Graham Bell) een meerderheidsbelang in Western Electric.

Bell Telephone Laboratories werd opgericht in 1925 en bestond uit een samenvoeging van de R&D-afdelingen van Western Electric en het toenmalige AT&T. Dit R&D-bedrijf bracht belangrijke technologieën een flinke stap verder, door ontdekkingen zoals de transistor, laser en zonnecelbatterij. In 1925 werden Western Electrics internationale operaties verkocht aan de ITT Corporation, dat in de jaren ’80 weer werd overgenomen door CGE.

Alcatel ontstond zelf pas in 1985, toen Alsthom Atlantique werd omgedoopt tot Alsthom en uiteindelijk Alcatel ging heten nadat de bedrijven CIT-Alcatel en Thompson samengingen. ITT Corporation verkocht Alcatel in 1986 vervolgens aan CGE, dat in 1987 weer werd geprivatiseerd.

Het Franse telecombedrijf richt tegenwoordig zich vooral op het produceren en verkopen van smartphones in het budgetsegment. Alcatel slaat innovatie niet erg hoog aan, maar legt de focus meer op het integreren van de laatste technologieën binnen de smartphone-branche, voor een zo laag mogelijke prijs. De toestellen zijn daarom wat behuizing betreft van een lage kwaliteit, maar hebben vaak wel prima specificaties die redelijk vergelijkbaar is met concurrerende smartphones. Vrijwel alle toestellen worden onder de One Touch-naam uitgebracht en kosten vaak niet meer dan 150 euro.

De Android-skin van Alcatel

Veel smartphonefabrikanten leggen een eigen skin over Android heen. Hiermee proberen zij het mobiele besturingssysteem te personaliseren om zo een groter stempel op het toestel te kunnen drukken. De skin van Alcatel heeft geen specifieke naam en speelt binnen de toestellen van de Franse fabrikant een niet al te grote rol. Dit komt omdat er weinig aanpassingen doorgevoerd worden en technisch niet veel wordt aangepast aan de stockversie van Android. Wel wijzigt de Android-schil van Alcatel visueel het een en ander om zo de toestellen een eigen look mee te geven. Het gaat hierbij om aanpassingen wat iconen en kleurgebruik betreft. Ook worden standaard applicaties, zoals de Telefoon- en E-Mail-app door Alcatel iets aangepast.

Alcatel installeert op veel van haar toestellen vaak veel 'bloatware', ofwel voorgeïnstalleerde software en apps. Deze apps zijn voor de beginnende Android-gebruiker misschien handig, maar worden door de meer ervaren gebruikers vaak als overbodig en storend gezien. Het Franse telecombedrijf zorgt er echter wel voor dat de voorgeïnstalleerde apps gemakkelijk te verwijderen zijn.