Videoreview: Google Pixel 7a is veel beter, maar ook duurder

De Google Pixel 7a is één van de meest interessante smartphones die tot nu toe in 2023 zijn uitgebracht. Wij laten ‘m in deze videoreview aan je zien. Kijk je mee?

Kijk de Google Pixel 7a videoreview

Met de Pixel 7a brengt Google een opvolger uit voor de Pixel 6a, de midranger van vorig jaar. Het toestel is flink vernieuwd en eigenlijk op alle fronten beter dan zijn voorganger. Maar, daar betaal je natuurlijk wel meer voor. De Pixel 7a is met een adviesprijs van 509 euro vijf tientjes duurder geworden.

Je krijgt daarentegen een veel beter scherm, snellere hardware, vernieuwde camera’s, een ander design én een accu die nu ook draadloos kan opladen. Klinkt als een goede deal, maar is dat ook zo? In de videoreview vertelt Android Planet-redacteur Colin je in iets meer dan vier minuten alles over de nieuwe Google-smartphone.

Check het YouTube-kanaal van Android Planet want, daar verschijnen regelmatig nieuwe video’s. Ook zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met de productie van zogenaamde Shorts, fijne kortere video’s op YouTube!

Heb jij een tof idee voor een nieuwe video, drop het dan even in de reacties onder dit artikel of mail ons op redactie@androidplanet.nl! Veel kijkplezier en natuurlijk tot de volgende keer!

De geschreven review

Uiteraard hebben we ook een uitgebreide, geschreven review van de Google Pixel 7a gepubliceerd. Daar gaan we veel dieper in op alle features, plus- en minpunten. De conclusie van de review lees je alvast hieronder.

De Pixel 7a heeft voor de meerprijs van 50 euro veel meer te bieden dan zijn voorganger. Zo is het scherm vloeiender, kun je het toestel draadloos opladen en is de gebruikte chip rapper. Ook de camera’s bieden verschillende verbeteringen.

Google positioneert het toestel in de markt voor 509 euro en dat is gezien de upgrades een prima prijs. De Pixel 6a kostte namelijk 459 euro. Het probleem voor Google op dit moment is echter dat de prijs van de 6a is gedaald. Zo pik je de smartphone op voor € 349,-.

Het prijsverschil is op het moment van schrijven behoorlijk groot. De Pixel 7a biedt simpelweg meer, maar of dat de meerprijs waard is, is erg persoonlijk. Al met al is de nieuwe ‘midranger’ een dijk van een toestel, waarvoor de gevestigde orde best bang mag zijn. Helemaal als ‘ie flink in prijs is gezakt.

