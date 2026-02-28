Xiaomi 17 kopen met Hollandsnieuwe abonnement

Verkrijgbaar
Overzicht
Abonnement
Los toestel
Xiaomi 17
1/1
  • Vergelijk alle 16 abonnementen van Hollandsnieuwe
  • Profiteer van toestelvoordeel bij je Hollandsnieuwe abonnement
  • Betrouwbaar 5G-netwerk van Vodafone
  • Combineer met Ziggo voor extra klantvoordeel
Start vergelijken
Ontdek welk Hollandsnieuwe abonnement in combinatie met de Xiaomi 17 aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Xiaomi 17 met Hollandsnieuwe abonnement vanaf € 34,75 per maand zonder bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle Hollandsnieuwe aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieder Belsimpel en vind eenvoudig de beste Xiaomi 17 deal met Hollandsnieuwe abonnement.
Filters
×
Sorteer op:
Beste deal per provider
Laagste bijbetaling
Laagste totaalprijs
Laagste maandprijs
Geheugen
Kleur
Minimale data
10 GB
Minimale minuten
100 min
Maximale toestel bijbetaling
€ 750,00
Combinatievoordeel
Zonder BKR
Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info
Maximale maandprijs
€ 75,00
Provider
Abonnement verlengen
Download snelheid
Levertijd
Filters
Sorteer op:
Beste deal per provider
Laagste bijbetaling
Laagste totaalprijs
Laagste maandprijs
16 resultaten vanaf € 34,75
Gesponsord
Samsung Galaxy S26 Ultra
KPN
Met KPN Unlimited: tot €837 inruilvoordeel
  • Gemakkelijk onderling MB's delen
  • Dubbele data als je thuis KPN hebt
  • Extra voordeel met internet van KPN thuis
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Samsung Galaxy S26
KPN
Met KPN Unlimited: tot €586 inruilvoordeel
  • Gemakkelijk onderling MB's delen
  • Dubbele data als je thuis KPN hebt
  • Extra voordeel met internet van KPN thuis
Bekijk aanbieding
Xiaomi 17
Xiaomi 17
256 GB/5G
onbeperkt min
20 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 34,75 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 34,96
€ 327,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
256 GB/5G
20.000 min
20 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 34,75 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 34,96
€ 327,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
256 GB/5G
10.000 min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 34,25 p/m
Eenmalig toestel: € 15,00
Gemiddeld p/m: € 35,08
€ 312,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
256 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 34,25 p/m
Eenmalig toestel: € 15,00
Gemiddeld p/m: € 35,08
€ 312,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
256 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 35,25 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 35,46
€ 327,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
256 GB/5G
30.000 min
30 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 35,25 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 35,46
€ 327,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
256 GB/5G
40.000 min
40 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 35,25 p/m
Eenmalig toestel: € 20,00
Gemiddeld p/m: € 36,29
€ 331,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
256 GB/5G
onbeperkt min
40 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 35,25 p/m
Eenmalig toestel: € 20,00
Gemiddeld p/m: € 36,29
€ 331,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
512 GB/5G
20.000 min
20 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 36,75 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 36,96
€ 379,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
512 GB/5G
onbeperkt min
20 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 36,75 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 36,96
€ 379,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
512 GB/5G
10.000 min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 36,25 p/m
Eenmalig toestel: € 15,00
Gemiddeld p/m: € 37,08
€ 364,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17
Xiaomi 17
512 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
1d
Hollandsnieuwe
€ 36,25 p/m
Eenmalig toestel: € 15,00
Gemiddeld p/m: € 37,08
€ 364,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren