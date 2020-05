Muziek maken op Android doe je met deze 5 creatieve apps

Ben je muzikaal? Of denk je dat je dat bent en wil je eens iets proberen? Met deze apps voor Android maak je in no-time zelf muziek.

Creatieve muziek-apps voor Android

Voor het maken van muziek heb je geen opnamestudio vol instrumenten meer nodig. Jouw Android-smartphone is voldoende. Er zijn talloze apps waaruit je, met een beetje geduld, oefening en vaardigheid, een knap deuntje tevoorschijn tovert. Van DJ-apps tot drumcomputers en synth-studio’s.

Groovepad

Zelf beats maken wordt makkelijk met de app Groovepad. Deze kleurrijke app toont een hele serie instrumenten en geluiden in een kleurrijke interface. Door verschillende samples te combineren en zelf effecten en geluiden toe te voegen, klinkt het al snel professioneel.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Groovepad helpt je daarbij heel erg. Beats lopen altijd in de maat en nieuwe elementen passen altijd. Dat maakt het laagdrempelig maar leuk om mee te experimenteren. De apps is gratis te gebruiken, maar toont wel advertenties. De betaalde variant heeft geen reclame en meer effecten om te gebruiken.

→ Download Groovepad in de Play Store (gratis)

Bandlab

Een eigen opnamestudio in je broekzak. Zo kun je Bandlab het beste omschrijven. De basis is een digital audio workstation (DAW), waarmee je twaalf tracks kunt combineren tot één liedje. Dat betekent dat je ook je eigen gespeelde instrumenten kunt toevoegen. Daarnaast biedt Bandlab een overweldigende hoeveelheid aan virtuele instrumenten en mogelijkheden om, á la Groovepad, eenvoudig beats en effecten te combineren om tot iets leuks te komen.

Bijzonder aan Bandlab is dat er ook een eigen sociaal netwerk aan is gekoppeld. Daarmee kun je jouw creaties delen en in contact komen met andere muzikanten. Bandlab is overigens helemaal gratis te gebruiken. Je krijgt er zelfs onbeperkt online opslagruimte bij om je gemaakte muziek te bewaren.

→ Download Bandlab in de Play Store (gratis)

Caustic 3

Wil je helemaal zelf elektronische muziek maken, maar ontbreekt het aan de apparatuur? Caustic combineert vrijwel alles wat je hart begeert in één Android-app. Van padsynths, elektrische orgels en vocoders; de keuze is echt enorm. Elk nieuw apparaat biedt ook weer talloze instellingen om uitgebreid te tweaken en mee te experimenteren.

Door de overweldigende keuze en het nogal retro uiterlijk is Caustic 3 niet iets waar je als beginner snel mee uit de voeten komt. Heb je echter een beetje ervaring of geduld, dan kun je hier serieus muziek mee maken. De gratis versie is volledig te gebruiken, maar wil je jouw liedjes exporteren, dan heb je eenmalig de ‘unlock key’ nodig voor 6,99 euro.

→ Download Caustic in de Play Store (gratis)

Roland Zenbeats

Bij Roland maken ze al jaren professionele muziekinstrumenten. Een aantal daarvan zijn terug te vinden in de Android-app Zenlab. Denk aan de bekende drumcomputers of elektronische piano’s van het merk. Voor wie niet handig is met instrumenten, biedt de app een grote collectie aan samples en kant-en-klare beats. Een professionele mixer geeft deze app de uitstraling van een echte opname-studio.

Door de vele functies op het scherm is gebruik van een tablet wel aan te raden. Normaal gesproken biedt Roland een gratis en betaalde versie aan van de app. Die laatste heeft meer effecten en laat je meer verschillende instrumenten gebruiken voor een bedrag van 15 dollar. Momenteel is die echter gratis te ontsluiten in de app en betaal je niets.

→ Download Zenbeats in de Play Store (gratis)

Djay 2

DJ’s zijn één van ‘s Nederlands bekendste exportproduct, dus logisch als jij je geïnspireerd voelt om ook achter de draaitafels te kruipen. De app Djay 2 van Algoridim geeft je daar alle mogelijkheid toe. In de basis bestaat het uit twee draaitafels, waar je een liedje op kunt leggen. Vervolgens kun je met de crossfader liedjes in elkaar over laten lopen. Tempo, eq, pitch is allemaal handmatig in te stellen.

De interface is op verschillende manieren in te delen. Zo kun je naast draaitafels ook kiezen voor handig vormgegeven waveforms die de muziek weergeven. Daarnaast biedt Djay verschillende pakketten met samples om in je mixes te verwerken, of om zelf beats mee te maken. Als je wil kun je ook scratchen, maar op het kleine scherm is dat een uitdaging.

Groot voordeel van Djay 2 was altijd dat je ook Spotify-liedjes gebruiken. Als je een betaald Spotify-abonnement hebt, krijg je daarmee toegang tot een enorme muziekbibliotheek voor in je mixes. Helaas ontzegt Spotify vanaf juli de toegang tot dit soort apps. Tot eind juni kun je nog experimenteren met Djay 2 en Spotify. Daarna ben je aangewezen op je offline collectie, Tidal of Soundcloud.

→ Download Djay 2 in de Play Store (gratis)

Pak het goed aan met een MIDI-controller

Voor wie zijn dj-carrière iets serieuzer neemt, is het kleine scherm van een smartphone wellicht niet voldoende. Djay 2 ondersteunt MIDI-controllers van Pioneer en Reloop. Die geven je heuse jogwheels, crossfader, pitchcontrol en een hele serie andere onmisbare échte knoppen om de app mee te bedienen.

Voor de beginnende dj kunnen dit soort controllers vrij prijzig zijn, tot in de honderden euro’s. De voordeligste optie van Pioneer is de DDJ-200 (zie foto). Deze kost 160 euro, geeft je alle belangrijke functies. Daarvoor moet je wel de dj-app Edjing Mix gebruiken, die vergelijkbare functionaliteit van Djay biedt.

Android Planet maandthema: creativiteit

Deze maand is het thema op Android Planet ‘creativiteit’. Dat is veel breder dan muziek maken op je smartphone. Zo tippen we apps om foto’s mooi mee te bewerken, verklappen we creatieve tips om Android te personaliseren en beschrijven we fabrikanten die creatief zijn geweest bij het maken van een Android-smartphone.

Lees meer over ons maandthema creativiteit