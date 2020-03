Aangifte 2019: doe je belastingaangifte op je smartphone met de app

Aangifte 2019 Gratis Onze score 7,5

Het is weer de tijd van het jaar om je belastingaangifte in te dienen. Net als in voorgaande jaren kun je je aangifte gemakkelijk op je smartphone doen met de officiële Aangifte 2019-app.

Belastingaangifte doen op je Android-smartphone

Na het opstarten van de app doorloop je een stappenplan, waarbij je begint met het invoeren van je DigiD-gegevens. Door een pincode in te stellen, voorkom je dat iemand anders er makkelijk bij kan. Per stap controleer je de gegevens die de Belastingdienst al voor je ingevuld heeft, waarna je bij de laatste stap de aangifte officieel indient.

Het controleren van iedere stap is belangrijk, want ondanks dat de Belastingdienst zo veel mogelijk voor je invult, kan het zijn dat zaken niet kloppen. Als je vorig jaar niets hoefde aan te passen en je aangifte in één keer kon versturen, is de kans groot dat dat dit jaar weer zo is. In dat geval kun je de app gewoon gebruiken.

Vanaf nu kan iedereen in Nederland weer hun belastingaangifte over 2019 naar de Belastingdienst sturen. De website van de overheidsinstantie ondersteunt maar een beperkt aantal gebruikers tegelijk. Hierdoor kun je in de eerste paar weken van de aangifte tegen drukte aan lopen, ook als je de app gebruikt. Rond de middag of ‘s avonds laat is het vaak rustiger.

Er zijn een aantal situaties waarin je de app niet mag gebruiken voor je aangifte. Ben je van fiscale partner gewisseld, heb je je woning gekocht of verkocht of heb je een restschuld voor een eigen woning? Dan moet je de aangifte online doen, buiten de app om.

Ook als je een onderneming hebt, geld verdiend hebt met overige werkzaamheden of in het buitenland gewoond hebt, dien je naar de online aangifte uit te wijken. Hetzelfde geldt voor als je je woning hebt verhuurd via bijvoorbeeld Airbnb.

Download de Aangifte 2019-app

Aangifte 2019 is via onderstaande link gratis te downloaden uit de Play Store. Om de app te kunnen gebruiken heb je een smartphone met Android 6.0 of nieuwer nodig.

→ Download de Aangifte 2019-app in de Play Store (gratis)