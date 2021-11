Deze Android 12-functies kun je op iedere Android-telefoon gebruiken

Android 12 is dé Android-update van 2021, maar de kans is groot dat jij de software (nog) niet kunt gebruiken. Wil je toch aan de slag? Deze apps brengen de belangrijkste Android 12-functies naar alle Android-telefoons.

Deze Android 12-functies kan iedereen downloaden

Een nieuw design, meer focus op privacy en een belangrijke rol voor widgets: Android 12 voegt een hoop functies toe. Het is daarom des te jammer dat de nieuwste versie van het besturingssysteem maar voor een klein groepje beschikbaar is.

Alhoewel je natuurlijk niet de complete ervaring in huis kunt halen, is het wel mogelijk om onderdelen van Android 12 alvast te gebruiken. Daarvoor moeten we de actieve gemeenschap achter het systeem bedanken, want binnen de kortste keren stonden er allerlei ‘Android 12-apps’ in de Play Store. Wil jij alvast met exclusieve Android 12-functies aan de slag? Dan moet je bij deze apps wezen.

1. Meer privacy

Eén van de grootste toevoegingen in Android 12 is het Privacy Dashboard. Zoals je op basis van de naam mag verwachten, is dit het startpunt voor alles dat met privacy en gegevens op je telefoon te maken heeft.

Je ziet bijvoorbeeld tot welke gegevens apps toestemming hebben, en deze goedkeuring eventueel intrekken. Dit kan in Android 11 (en vorige versies ook al), maar Privacy Dashboard bundelt alle instellingen en opties mooi op één scherm.

Gelukkig zijn er legio alternatieven voor deze Android 12-functie. Neem bijvoorbeeld de app met de weinig inspirerende (maar wel gevatte) naam Privacy Dashboard. Deze is vrijwel 1 op 1 nagemaakt en doet alles wat de Android 12-‘app’ van Google ook kan. Je kunt bijvoorbeeld controleren hoe vaak Google Maps jouw locatie opvraagt en deze toestemming intrekken of beperken.

Over toestemming gesproken: Privacy Dashboard heeft zelf ook wat rechten nodig. De app moet bijvoorbeeld de informatie van wat andere apps kunnen uitlezen, wat begrijpelijk is. Gelukkig is de code van Privacy Dashboard helemaal open-source, oftewel openbaar. Iedereen kan dus onder de motorkap meekijken en precies controleren hoe de app werkt.

Privacy Dashboard Rushikesh Kamewar 9,4 (1.743 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Gebruikt een app je camera (of microfoon)?

Android 12 zet volop in op privacy. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de verbeterde indicatoren. Of in normaal Nederlands: wanneer een app toegang heeft tot je camera of microfoon, zie je een icoontje rechtsboven in het beeldscherm. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, want op die manier wordt een vaag en abstract begrip als privacy heel concreet gemaakt.

Met de hierboven besproken app kun je precies hetzelfde voor elkaar krijgen, en beter. Open simpelweg (de app) Privacy Dashboard, ga naar de instellingen (‘App Settings’), kies ‘Privacy Indicators’ en verschuif de schakelaar. Wanneer je nu bijvoorbeeld de Google Maps-app gebruikt, zie je rechtsboven in beeld een groen icoontje verschijnen.

Wil je liever dat deze rood of geel is? Dat kan! Ga in het instellingenmenu van Privacy Dashboard naar ‘Indicator Customization’ om het uiterlijk van de icoontjes aan te passen.

3. Zoekt en gij zult vinden

Vanuit je startscherm direct zoeken naar dingen op je telefoon én het internet: het kan met Android 12. Tenminste, wanneer je de nieuwste Android-versie op een Pixel-smartphone gebruikt, die door Google zelf gemaakt worden. Deze functie is duidelijk afgekeken bij concurrent Apple, want de iPhone heeft deze functie (genaamd Spotlight) al heel lang.

Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Met de app Sesame haal je deze exclusieve Android 12-functie naar alle telefoons. Nadat je het programma geïnstalleerd hebt plaats je de widget op je startscherm. Wanneer je vervolgens begint met typen zoekt Sesame naar resultaten. Hiervoor worden je apps, contacten, kalender en internetresultaten gebruikt.

Nog indrukwekkender is dat Sesame ook app-acties herkent. Zoek je bijvoorbeeld op de naam van een vriend, dan komt de app terug met de suggestie om diegene een e-mail of WhatsApp-bericht te sturen, maar je krijgt ook zoekresultaten van het web en bijvoorbeeld een documentje voorgeschoteld waarin diegenes naam voorkomt.

Sesame - Universal Search and Shortcuts Sesame crew 8,2 (11.470 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Je vinger verlengen

Telefoonschermen worden steeds groter, maar onze handen blijven hetzelfde formaat. Daarom beschikt Android 12 over een modus om je telefoon met één hand te bedienen. Veeg simpelweg aan de onderkant naar beneden om een ‘muis’ aan de bovenkant van het display te activeren. Deze bedien je door met je duim (of een andere vinger) aan de onderkant rond te bewegen en te klikken.

Sommige fabrikanten, waaronder Samsung, hebben de ‘eenhandige modus’ al langer in hun versie van Android ingebouwd, maar dat geldt niet voor alle smartphones. Daarom bestaat de app Smart Cursor. Nadat je deze geïnstalleerd hebt kun je heel makkelijk de bovenkant van je telefoonscherm bedienen, zonder je vingers volledig uit te strekken.

Ten opzichte van de standaardfunctie in Android 12 kun je Smart Cursor helemaal naar eigen wens instellen en persoonlijk maken. Je kunt bijvoorbeeld het gebied waarmee je klikt groter maken om het klikken minder priegelig te maken. Ook de kleur van de aanwijzer is aan te passen. Smart Cursor is gratis, maar voor 1,99 euro krijg je toegang tot alle functies.

Smart Cursor: One-handed mode Phone Phreak 8,2 (37 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Haal het Android 12-design (gedeeltelijk) in huis

Android 12 heeft een nieuwe lik verf gekregen. Dankzij het zogeheten Material You-design ziet het besturingssysteem er helemaal fris uit. Alhoewel er niet één simpele manier is om dit design naar je Android-telefoon te krijgen, kun je wel elementen kopiëren. Met name liefhebbers van widgets kunnen flink aan de slag.

Er staan bijvoorbeeld apps in de Play Store om de kenmerkende Klok-widgets van Android 12 te downloaden. Denk aan Android 12 Clock Widgets, een app met een hele doeltreffende naam. Met dit programma kun je niet alleen de Klok-widgets van Android 12 op je toestel zetten, maar ze zelfs naar eigen smaak bewerken.

Android 12 Clock Widgets Mohamed Ibrahem 8,6 (1.163 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Ook Android 12 Weather Widgets is een aanrader. Je raadt het al: na het downloaden van deze app kun je de nieuwe Weer-widgets van Android 12 op je telefoon gebruiken.

Android 12 Weather Widgets Mohamed Ibrahem 5,8 (309 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer over Android 12

Android 12 verschijnt eerst voor Googles eigen Pixel-telefoons. Wil je weten wanneer jouw toestel de update ontvangt? Bekijk dan ons Android 12 update-overzicht. Hier staat per merk en model wanneer de update (waarschijnlijk) wordt uitgebracht. Lees of bekijk in de tussentijd ook onze Android 12 review, want wij hebben het systeem al flink getest.