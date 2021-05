Material You: dit is het gloednieuwe Android 12-ontwerp

Android 12 krijgt een heel nieuw ontwerp dat veel persoonlijker is qua kleuren en vormen. Google noemt het gloednieuwe design Material You, maakt het in eerste instantie alleen op Pixel-toestellen beschikbaar en plant een uitrol naar allerlei soorten producten.

Android 12 krijgt ‘Material You’

Het Material You-ontwerp is verwerkt in Android 12 en debuteert (pas) in de herfst. Als eerste op Pixel-smartphones als de Pixel 5 en de aankomende Pixel 6-serie. Google heeft naar eigen zeggen jarenlang aan Material You gewerkt en brengt het als opvolger van het Material Design-ontwerp.

Material You moet het Android-besturingssysteem veel persoonlijker maken dan Android 11 en oudere versies. Die lijken al jaren op elkaar en zijn qua kleuren, vormgeving en animaties nauwelijks aan te passen. Daar komt verandering in, want met Material You kleurt Android 12 mee met jouw kleurgebruik.

Google stelt dat Android 12 de kleur(en) van je wallpaper gebruikt om unieke kleurpaletten te generen. Die kleurpaletten zie je vervolgens terug in de systeeminstellingen, Google-apps en apps van ontwikkelaars. Als voorbeeld laat Google zien hoe de sms-app bij de ene persoon blauw met donkergrijs oogt en bij de ander wit met roze tinten. Voor de rekenmachine-app geldt hetzelfde, zoals je op de afbeelding hierboven ziet.

Android 12 verwerkt het Material You-ontwerp ook in andere, kleinere elementen. Van de klok en knoppen tot volumebalk en app-icoontjes. Je favoriete kleurenpalet zie je ook terug in de balk met meldingen en snelle instellingen.

Goed om te weten is dat externe apps als WhatsApp, Todoist en Twitter straks niet automatisch het Material You-kleurenpalet overnemen. Ontwikkelaars moeten hun apps hier zelf geschikt voor maken. Google motiveert ontwikkelaars om dit te doen met visuele uitleg en technische hulp. De toekomst moet uitwijzen hoeveel apps het nieuwe design gaan omarmen.

Material You voor alle soorten apparaten

Google gaat Material You op termijn voor veel meer typen apparaten uitbrengen. In de I/O 2021-presentatie waren verwijzingen te zien naar Wear OS-smartwatches, televisies met Android TV en slimme schermen als de Nest Hub 2. Het nieuwe ontwerp komt ook beschikbaar voor de Chrome-browser, het Chrome OS-besturingssysteem en Android in het algemeen, inclusief tablets.

Google I/O met meer vernieuwingen

De introductie van Material You was slechts één van de vele aankondigingen op Googles jaarlijkse I/O-conferentie. Andere interessante nieuwtjes zijn de presentatie van Android 12, een grote update voor Wear OS-smartwatches en verbeteringen voor de Google Assistent. Check ook onze Google I/O 2021-round-up met de belangrijkste aankondigingen.

