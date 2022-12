Waarom de Nothing Phone (1) Tim’s favoriete smartphone van 2022 is

De Nothing Phone (1) wist de enorme hype niet helemaal waar te maken, maar een speciaal plekje in mijn hart heeft ‘ie wel gekregen. In dit artikel vertel ik je waarom deze smartphone tóch mijn favoriet van het jaar 2022 is.

Nothing kleurt met Phone (1) buiten de lijntjes

De hype rondom Nothing’s eerste smartphone was dit jaar groot en dat was eigenlijk wel terecht. Met zijn eerste product, de Nothing Ear 1 (draadloze oordopjes), wist de fabrikant een degelijk product neer te zetten met een uitdagend ontwerp en schappelijke prijs. De verwachting dat Nothing’s eerste smartphone dit ook kon, was dus geschept.

En hoewel de Nothing Phone (1) misschien niet de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft, is het stiekem een pareltje. De strakke, vlakke behuizing in combinatie met de transparante achtergrond is zowel modern als retro. En als kers op de taart is daar natuurlijk de Glyph-interface. De ledjes achterop zijn – ondanks dat ze functioneel weinig toevoegen – een blikvanger.

Als tech-enthousiast word ik blij van innovatie. Zo’n ontwerpverandering voegt misschien praktisch niet veel toe aan de smartphone, maar laat me wel genieten van het toestel. De Nothing Phone (1) doet iets wat anderen niet doen. Begrijp me niet verkeerd, praktische innovatie vindt nog steeds plaats. Denk aan de steeds snellere laadtijden en betere schermen, maar op veel high end-toestellen merk ik simpelweg te weinig veranderingen.

Prestaties maken steeds minder verschil

‘De chip is weer sneller’, ‘het scherm is helderder’ en ‘de camera heeft nóg meer megapixels’. Deze claims kom je gegarandeerd tegen bij de lancering van een nieuwe smartphone, maar doet het er nog toe? Merk je die prestatieboost überhaupt en gaat het iemand opvallen dat je foto 64 in plaats van 50 megapixel is?

Ik betrap mezelf erop wél enthousiast te worden van nieuwe chips, camera’s en specs, maar hier nooit echt gebruik van te maken. Ik ben nu eenmaal geen power user en heb genoeg aan de midrange Snapdragon 778 Plus-chip in de Phone (1). Zolang de processor de 90Hz-ververssnelheid van het scherm constant kan uitvoeren, ben ik tevreden.

Daarnaast heeft de Nothing-telefoon (bijna) alles wat mijn hartje begeert. Het scherm is helder en responsief, hij ondersteunt 5G-connectiviteit en de batterij gaat een ruime dag mee. Daardoor laad ik het toestel enkel ‘s nachts op en heb ik geen last van de ‘tragere’ laadsnelheid van 33 Watt. De Nothing Phone (1) is een fijne telefoon en leuke ijsbreker op een feestje.

Camera’s zijn echt niet speciaal (en meer nadelen)

Wat me wel stoort, zijn de camera’s van de Phone (1). Deze produceren gewoon geen heel mooie plaatjes. Het is (ondanks de focusproblemen) genoeg voor een Snapchat of kiekje naar m’n familie via WhatsApp, maar voor een mooie foto op Instagram neem ik liever een losse camera mee.

NothingOS – de schil die over Android 12 ligt – is simpel en overzichtelijk, maar heeft wel last van bugs. Gelukkig brengt Nothing maandelijks een software-update uit met onder meer verbeteringen in het besturingssysteem. Een kwestie van geduld dus en geen groot probleem, want in de basis werkt de smartphone lekker vlot.

In onze review van de Nothing Phone (1) was Android Planet-redacteur Colin niet heel erg te spreken over het toestel. Dat kwam deels door de prijs-kwaliteitverhouding. Je vindt soortgelijke hardware namelijk ook op goedkopere smartphones.

Zoals gezegd is het mij het enthousiasme waard en je ondersteunt een fabrikant die in de toekomst (hopelijk) met meer innoverende producten komt. De Nothing Phone (1) is een aanrader voor wie enthousiast wordt van verandering en daarom mijn favoriet van 2022.

