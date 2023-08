Android-tips: zo tover je jouw Android-telefoon om tot een Pixel

Vrijwel iedere smartphonefabrikant past Android aan. Samsung en OnePlus passen het bijvoorbeeld heel erg aan, maar Google blijft bij de basis. Dat is iets wat veel Android-gebruikers willen, dus daarom deze Android-tips.

Android-schil te druk? Zo kom je dichterbij de Pixel-stijl

Als eigenaar van Android behandelt Google gebruikers van haar eigen smartphones als koning(inn)en. De nieuwste updates zijn direct voor Pixel-smartphones beschikbaar, de software ziet er clean uit en de Google-telefoons zijn voorzien van exclusieve functies. Maar wat als je geen Pixel hebt?

Dan check je deze editie van Android-tips, waarin we je een aantal manieren geven om je niet-Pixel-smartphone net iets verder om te toveren tot de Google-stijl. Daarvoor volg je de stappen hieronder. Let erop dat je voor sommige stappen een apk-bestand moet installeren. Weten hoe je dat doet? Check dan onze uitgebreide uitleg.

1. Pas je thuisscherm aan

Deze tip ligt nogal voor de hand, maar door enkel een Pixel-achtergrond en icon pack in te stellen, oogt je smartphone direct netter. Zulke Pixel-achtergronden kun je vinden op het internet, maar handiger is het om een app te downloaden.

Wij raden Pixel Walls aan via Github, want die app heeft een verzameling van Pixel-achtergronden vanaf de Pixel 4. Echter zijn er in de Play Store ook soortgelijke applicaties te vinden.

Fabrikanten hebben vaak een erg herkenbare Android-schil. Vooral de app-iconen kunnen per merk flink verschillen. Wil je meer het Pixel-uiterlijk? Probeer dan eens een icon pack te downloaden. Wij raden Pix Icon pack aan als je gaat voor kleur. Wil je liever meer personalisatie? Ga dan voor Pix Material You. Deze icon pack kost wel zo’n 2 euro.

2. Plaats Pixel-widgets op je thuisscherm

Google biedt Pixel-gebruikers een aantal exclusieve widgets voor op het thuisscherm. Gelukkig zijn er ontwikkelaars die hard werken om deze widgets na te maken en beschikbaar te stellen voor niet-Pixel-gebruikers. In de Play Store zijn verschillende gratis opties te vinden, maar die zijn vaak niet heel goed.

Wil je goed functionerende widgets? Ga dan voor Android 13 Widgets \ KWGT Pro. Deze app biedt widgets die exclusief voor Pixels zijn, is te personaliseren en komt zelfs met extra functionaliteiten. De Widgets-app kost eenmalig ruim twee euro.

3. Zoek door je hele telefoon met Pixel Search

Pixels komen met een handige zoekbalk geïnstalleerd. Naast het zoeken op het internet, speurt deze namelijk ook door je bestanden en gedownloade apps voor zoekresultaten. Zo zoek je vanuit één balk naar al je bestanden, Wikipedia-vragen of selfies.

Andere Android-gebruikers kunnen daarom Pixel Search gebruiken. Deze app imiteert de zoekbalk van Google. Je moet de app wel toestemming geven om door je bestanden te speuren, maar in de praktijk levert het wel gebruiksgemak op. Je installeert Pixel Search en voegt de widget toe aan je thuisscherm.

Pixel Search Rushikesh Kamewar 9,4 (1.188 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Herken nummers uit de buurt met Shazam

Een leuke functie van een Pixel-smartphone is ‘Now Playing’. Met deze instelling houdt je smartphone bij welke muziek je gedurende de dag hoort. Deze lijst kun je aan het einde van je dag terugkijken, mocht je je afvragen hoe dat nummertje op kantoor ook alweer heette.

Voor andere Android-smartphones biedt de bekende app Shazam de uitkomst. Met de functie Auto Shazam doet deze app namelijk vrijwel hetzelfde als ‘Now Playing’. Je vindt Shazam gewoon in de Play Store en stelt Auto Shazam gemakkelijk in via het instellingen-menu.

Shazam Apple Inc. 9,4 (9.032.742 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Activeer apps door op je smartphone te tikken met ‘Tap Tap’

Deze laatste tip vereist ook weer het installeren van een apk-bestand, maar is het zeker waard. De app Tap Tap imiteert de QuickTap-functie van Pixel-smartphones. Met deze functie actieveer je snelkoppelingen door twee keer op de achterkant van je smartphone te tikken.

Na het installeren van de Tap Tap-app zul je zien dat deze erg uitgebreid is. Je kunt een hoop apps of automatiseringen activeren. Zelfs meer dan QuickTap kan zelf kan. Een aanrader als je graag snelkoppelingen maakt

Er zijn een hele boel verschillende manieren om de software op je smartphone aan te passen, zoals het installeren van een volledig nieuw besturingssysteem. Wij houden het voor nu bij deze tips, maar laat ons gerust weten wat jij nog wil zien op niet-Pixel-telefoons. Misschien weten we er wel een tipje over te schrijven!

