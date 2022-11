Nokia X30 5G review: midrange smartphone is te duur(zaam)

De Nokia X30 is een smartphone geprijsd in het middensegment, maar past hij daar wel? Wij hebben ‘m uitgebreid getest en laten je weten of het toestel de prijs waard is.

Dit is de Nokia X30 review

Voor deze review is de Nokia X30 aan de beurt. Het is een smartphone in het middensegment met een prijskaartje vanaf 519 euro. Daarmee is hij te vergelijken met onder andere de Nothing Phone (1), Oppo Reno 8 en de Motorola Edge 30 Fusion. Wij bekijken of deze telefoon de prijs waard is, hoe hij bevalt tijdens dagelijks gebruik en of het een aanrader is.

Degelijke behuizing

Na één blik te werpen op de X30 is het duidelijk van welke fabrikant hij komt. En dat ligt niet alleen aan het grote Nokia-logo op de achterkant. Het ontwerp is nagenoeg hetzelfde de G60 die we onlangs hebben getest.

Zo lijken het camera-eiland en de vlakke zijkanten identiek, maar bestaat dit toestel uit materialen van hogere kwaliteit. Op de plastic achterkant na, voelt het toestel solide aan met mat-aluminium randen met glanzende accenten.

Aan de rechter zijkant vind je de aan- en uitknop en de volumeregelaars. Deze zijn vrij stroef in vergelijking met andere smartphones. Dat is op het eerste moment even onhandig, maar went gelukkig snel. Onderaan de smartphone vind je een speaker die – ondanks dat hij monogeluid biedt – luid en helder geluid produceert. De gehele behuizing is IP67 stof- en waterdicht.

Duurzaamheid staat voorop

Het opmerkelijke aan de behuizing is dat deze voor een deel uit gerecycled materiaal bestaat. De zijkanten zijn van 100 procent hergebruikt aluminium gemaakt en de achterzijde bestaat uit 65 procent opnieuw gebruikte grondstoffen.

Nokia gebruikt de ‘duurzaamheidsstempel’ volop op hun verpakking en website, maar vergeleken met concurrenten als Nothing of Fairphone, gebruikt de Finse fabrikant niet uitzonderlijk veel gerecycled materiaal. Hoe meer hergebruikte grondstoffen, hoe beter natuurlijk, maar het lijkt in dit geval meer een verkooppraatje. Koop je een Nokia X30, dan worden er ook een twintigtal bomen geplant, goed voor het natuurbehoud zullen we maar zeggen.

Scherm doet wat ‘t moet doen

Neem de X30 in je hand, en je wordt begroet door een kleurrijk 6,43 inch amoled-scherm. Met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels is het niet het scherpste op de markt, maar kleuren zien er prima uit. In direct zonlicht is het nog goed te lezen. Onder het display vind je de optische vingerafdrukscanner en in een gaatje de selfiecamera.

Het scherm heeft een verversingssnelheid van maximaal 90Hz. Dat betekent simpelweg dat het meer beelden per seconde vertoont, waardoor animaties soepeler ogen en de smartphone sneller aanvoelt. In de praktijk is het verschil wel degelijk te merken, maar minder opvallend dan bij een display met 120Hz-frequentie. Toch zien we vaker dat smartphone-fabrikanten voor dit prijssegment de middenweg kiezen.

Het is belangrijk dat een smartphone tegen een stootje kan en gelukkig is het display van de X30 beschermd door Gorilla Glass Victus; één van de sterkste materialen die we doorgaans op premium smartphones tegenkomen.

Hardware uit het budgetsegment

De hardware van de X30 valt gewoonweg flink tegen. De Nokia is namelijk uitgerust met een Snapdragon 695-processor. Deze chip is vooral bij budget en toestellen voor het middensegment te vinden. Onder andere de eigen Nokia G60 is ermee uitgerust en die kost bijna 200 euro minder.

De chip levert voor alledaagse taken prima prestaties, maar haperingen komen tijdens het gebruik weleens voor. 5G is trouwens ook aanwezig, zodat je helemaal klaar bent voor de toekomst.

Deze duurdere Nokia is te verkrijgen in twee versies waarbij de hoeveelheid werk- en opslaggeheugen verschillen. De duurste variant met 265GB aan opslagruimte heeft 8GB RAM. Bij de instapper met 128GB opslag krijg je 6GB aan werkgeheugen.

Camera’s met heldere kleuren

Op de Nokia X30 vind je drie sensoren: een hoofd- en ultragroothoekcamera op de achterkant en een frontcamera voor de selfies en videogesprekken. De hoofdsensor heeft een resolutie van 50 megapixel, wat meer dan genoeg is om een duidelijke foto te maken. Met de groothoekcamera leg je meer van de omgeving vast in één beeld. Wel is de resolutie aanzienlijk minder, namelijk 13 megapixel.

Doormiddel van HDR zorgen moderne smartphones voor optimaal belichte foto’s. Zo ook deze Nokia X30 en dat doet ‘ie erg goed. Foto’s met een donkere voorgrond en felle achtergrond worden erg prima nabewerkt door de telefoon. Wel hebben foto’s die met de ultra groothoeklens gemaakt zijn, een hogere saturatie en dus meer kleur.

Hoofdcamera Ultra groothoeklens Hoofdcamera Hoofdcamera

De smartphone heeft wel de tijd nodig om de HDR-techniek toe te passen, waardoor foto’s sneller bewogen zijn. Met de ingebouwde optische beeldstabilisatie wil Nokia bewogen foto’s en video’s tegengaan. Over het algemeen maakt de X30 niet de scherpste, maar ze zien er kleurrijk uit en bevatten ze een mooi contrast.

De selfiecamera heeft een resolutie van 16 megapixel en is verrassend scherp. Verder kun je met alle camera’s filmen in full hd-kwaliteit en er zijn meerdere creatieve foto-modi aanwezig in de camera-app. Denk aan een portretstand of nachtmodus.

Kale en overzichtelijke software

Software kan een smartphone maken of breken en bij de X30 is gelukkig het eerste het geval. De Nokia is namelijk onderdeel van het Android One-programma; een software-schil met weinig vooraf geïnstalleerde applicaties en vrijwel geen visuele aanpassingen aan Android. Dat zorgt ervoor dat de X30 overzichtelijk is en gemakkelijk te gebruiken.

De X30 draait op Android 12 en daarmee krijg je een hoop fijne functionaliteiten. Je kunt bijvoorbeeld een hoop instellingen personaliseren. Verander je de achtergrond van je thuisscherm, dan passen iconen zich aan aan die kleuren. Ook je digitale privacy is beter beschermd, want apps hebben minder snel toegang tot jouw persoonlijke gegevens en bestanden.

Android 12 is de op één na nieuwste versie van Google’s besturingssysteem. De meest recente versie – Android 13 – is op het moment van uitkomen nog niet beschikbaar op de Nokia, maar die update komt er wel aan. In de toekomst zien we namelijk Android 13, 14 en 15 voor het toestel. Daarnaast ontvang je drie jaar lang, maandelijks een beveiligingsupdate.

Batterij voor een hele dag

Aan een smartphone heb je niets als ‘ie om de haverklap aan de lader moet. Gelukkig zit het met de batterijduur bij de X30 wel snor. Dat heeft de Nokia te danken aan zijn batterij van 4200 mAh. Voor de grootte van deze smartphone is dit een gemiddelde accucapaciteit, maar je komt waarschijnlijk niks tekort. Bij gemiddeld gebruik kom je namelijk gemakkelijk je dag door.

Je laadt de smartphone op met maximaal 33 Watt. Nokia noemt dit nogsteeds Fast Charging, maar ondertussen zijn er smartphones die voor dezelfde prijs een stuk sneller laden. Denk aan de Poco F4 en de OnePlus Nord 2 die laden tot 67 Watt. In de praktijk betekent het dat de X30 een uur nodig heeft om van 0 naar 50 procent te laden.

Conclusie Nokia X30 review

De Nokia X30 is geen slechte telefoon. Hij voelt namelijk stevig aan, heeft een helder scherm dat goed beschermd is en bevat overzichtelijke software. Ook heeft ‘ie prima cameraprestaties en gaat hij een dag mee op een acculading. Echter is het prijssegment waarin Nokia de X30 5G presenteert wel erg vreemd. Je kunt namelijk dezelfde specificaties ook vinden in smartphones van 350 euro. Het duurzaamheidsaspect is dus iets waar je flink voor moet betalen, maar in onze ogen prijzen ze zichzelf simpelweg uit de markt met zulke hardware. We raden je dan aan zeker om verder te kijken naar vergelijkbare smartphones met een lager prijskaartje of telefoons met meer bang for buck voor de Nokia X30-prijs.

Nokia X30 kopen

Ben je geïnteresseerd in de X30 van Nokia? Bekijk dan eens onze prijsvergelijker. Daar brengen we alle aanbieders overzichtelijk in kaart met de beste prijzen. Zo heb jij altijd de beste deal, zowel voor een los toestel, als met een abonnement.

