Overzicht: De 7 beste browsers voor Android

Android-browsers komen in allerlei soorten en maten. Maar wat zijn nu de beste apps om met je Android te surfen? Android Planet zet zijn zeven favoriete browser-apps op een rijtje.

Wat is de beste Android browser? Onze 7 favorieten

1. Chrome

Eén van de fijnste browsers om te gebruiken, is logischerwijs Chrome. De officiële browser van Google, die veelal standaard wordt meegeleverd met Android-toestellen, werkt slim en snel samen met vrijwel alle andere diensten van Google. Als je Chrome op de desktop gebruikt, is het ook een goede optie voor mobiel gebruik. Zo worden bladwijzers, favorieten en wachtwoorden gesynchroniseerd en is Chrome steeds beter en vollediger aan het worden, hoewel nog steeds velen klagen over de soms haperende prestaties van de app. Daarnaast is er een handige besparingsmodus beschikbaar waarmee je MB’s bespaart tijdens het surfen en kun je incognito browsen via de incognitomodus.

→ Download Chrome in Google Play (gratis)

2. Firefox

De opensource-browser Firefox is geliefd bij internetkenners, maar heeft een lange tijd op Android geen indruk kunnen maken. Toch is de app een stuk beter geworden, mede door de toevoeging van allerlei handige plugins. Zo komt Firefox standaard met een speciale add-on-manager, waarmee je plugins van bijvoorbeeld LastPass, Adblock en NoScript kunt toevoegen. Daarmee maak je Firefox helemaal persoonlijk met de functies die jij graag wilt. Verder ondersteunt Firefox flash, is er een handige synchronisatieoptie en kun je middels de privacyinstellingen nauwkeurig bijhouden wat je op het internet deelt.

→ Download Firefox in Google Play (gratis)

3. Opera

Opera is een kleine speler in de browserwereld, maar heeft wel enkele hele handige functies. De belangrijkste daarvan is de mogelijkheid om de off-road-modus in te schakelen. Deze modus comprimeert websites waardoor je maar weinig MB’s verbruikt tijdens het surfen. Daarnaast kun je ook webpagina’s opslaan voor offline gebruik, wat enorm handig is tijdens het reizen. Ook is er een uitgebreide synchronisatieoptie aanwezig, kun je privébrowsen en biedt de uitgebreide downloadsectie een handig overzicht van alle voltooide en actieve downloads.

→ Download Opera in Google Play (gratis)

4. Brave

Brave is een gebruiksvriendelijke Android-browser die de balans vindt tussen jouw privacy enerzijds, en het financieel ondersteunen van website-uitgevers anderzijds. De browser blokkeert uit zichzelf trackers, zodat sites jouw reis over het internet niet kunnen volgen. Bovendien kunnen partijen als Google geen uitgebreid zoekprofiel van jou opbouwen, want de standaard zoekmachine is DuckDuckGo. Hier komt nog eens bovenop dat browser fingerprinting geblokkeerd wordt. Hierdoor komen advertentiebedrijven een stuk minder over je te weten. Bovendien forceert Brave een https-connectie, zodat jouw verbinding met websites die je bezoekt altijd versleuteld is. Tot slot zijn ook uitgevers van (gratis) websites blij met de browser, want zij kunnen namelijk geld verdienen aan de hand van jouw surfgedrag. Deze feature werkt nog niet in Nederland, maar de ambitie is lovenswaardig.

→ Download Brave in Google Play (gratis)

5. DuckDuckGo

DuckDuckGo ken je van de zeer privacyvriendelijke zoekmachine, maar het bedrijf heeft ook een eigen browser. Deze is zeer licht en bevat geen onnodige toeters en bellen. Bovendien zit de DuckDuckGo Privacy Browser vol met slimme manieren om trackers, crawlers en ander gespuis buiten de deur te houden. Extra fijn is de mogelijkheid om tijdens het bezoeken van websites te zien hoe privacyvriendelijk deze is. Scoort de website een ‘F’, dan doet men er alles om jouw gegevens te registreren. Sites met label ‘A’ hebben hun zaakjes een stuk beter voor elkaar. Uiteraard helpt DuckDuckGo je bij het verbeteren van je online privacy door advertentienetwerken en trackers te blokkeren. Ook dwingt men een versleutelde verbinding voor je af.

→ Download DuckDuckGo Privacy Browser in Google Play (gratis)

6. Ghostery

“Ghostery ziet het onzichtbare web en spoort trackers, webbugs, pixels en webbakens op die op webpagina`s geplaatst zijn door Facebook, Google en meer dan vijfhonderd andere advertentienetwerken, aanbieders van gedragsgegevens, online uitgevers. Kortom, alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in jouw activiteiten“, aldus Ghostery over zijn Android-browser. Het Ghostery-icoon geeft aan hoeveel trackers je op dat moment proberen te volgen. Je kunt erop klikken op specifieke trackers toe te laten of voor altijd te blokkeren. Ook blokkeert Ghostery standaard advertenties en popups op websites. Dat is vervelend voor websites, want daardoor lopen ze broodnodige inkomsten mis. Zet daarom de websites die je vaak gebruikt (zoals Android Planet) alsjeblieft in de zogeheten whitelist, als bedankje voor alle gratis informatie die ze jou geven.

→ Download Ghostery in Google Play (gratis)

7. Dolphin Browser

Dolphin Browser een misschien wel één van de meest interessante Android-browsers uit de lijst. Het is namelijk een echte sociale app. Zo kun je gemakkelijk webpagina’s of delen daarvan met sociale media delen, is het mogelijk om via Dolphin Browsers links te delen met andere desktop-browsers, kun je links met Dolphin-vrienden delen via hetzelfde wifi-netwerk en is er een handige online winkel met apps aanwezig. Via laatstgenoemde kun je allerlei web-apps installeren, variërend van een Amazon-plugin en Wikipedia-dienst tot LastPass-integratie. Ook kun je via je stem zoeken of middels vingerbewegingen specifieke acties ondernemen, zoals het openen van je favoriete nieuwswebsite.

→ Download Dolphin Browser in Google Play (gratis)