Genoeg van Chrome? Dit zijn 15 goede Android browser-alternatieven

Op veel Android-smartphones is Chrome de standaard browser om mee te internetten. Maar er zijn talloze alternatieven beschikbaar, elk met hun eigen voor- en nadelen. Zoek je een Android browser-alternatief, dan zijn dit goede keuzes.

Android browser-alternatief gebruiken

Elke Android-smartphone heeft standaard een eigen browser-app om het internet mee op te gaan. In veel gevallen is dat Google Chrome, hoewel sommige fabrikanten ook hun eigen internetbrowser ontwikkelen. Als Android-gebruiker zit je echter niet vast aan deze opties, en kan het de moeite waard zijn om een nieuwe te kiezen.

Net als dat je op de pc of laptop mogelijk een andere browser hebt geïnstalleerd, kan dat ook op Android. In de Play Store hoef je niet lang te zoeken voor een Android browser-alternatief. Sommigen bieden enkele flinke voordelen ten opzichte van de standaard browser op Android. Zo zijn ze soms sneller, bieden ze meer privacy tijdens het surfen of je hebt de mogelijkheid om de functionaliteit uit te breiden met plugins.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In de Play Store is een ruime keuze aan Android-browsers te vinden. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete browser, dus welke het beste is hangt vooral af van jouw persoonlijke voorkeur:

Firefox: compleet en betrouwbaar

Niet alleen op de pc of laptop is Firefox een prima alternatief voor gangbare browsers, ook op Android is dat het geval. Firefox voor Android biedt een uitstekende gebruikservaring en zit vol met handige functies. Zeker als je Firefox op je computer al gebruikt, is de optie om beide browsers te synchroniseren erg handig. Zo kun je een internetsessie vanaf je smartphone voortzetten op je laptop.

Op het eerste gezicht vertoont Firefox veel overeenkomsten met Chrome, maar zet Firefox meer in om je privacy te waarborgen. Zo kunnen trackers en cookies geblokkeerd worden, zodat je niet op allerlei website wordt gevolgd zonder dat je het weet.

Een groot voordeel van Firefox is dat je de functionaliteit kunt uitbreiden met add-ons, extensies en thema’s. Deze zijn, nadat je de browser hebt geïnstalleerd, eenvoudig te downloaden via het instellingen-menu. Zo kun je advertenties blokkeren, extra zoekopties toevoegen, mediaspelers gebruiken, het uiterlijk van de browser veranderen en nog veel meer.

→ Download Firefox voor Android in de Play Store (gratis)

Voor wie meer focus wil op zijn privacy, biedt ontwikkelaar ook Firefox Focus. Deze browser is in de kern vergelijkbaar met Firefox, maar ruilt de uitgebreide functies in voor meer privacy tijdens het browsen.

→ Download Firefox Focus voor Android in de Play Store (gratis)

Opera: nog steeds prima alternatief

Jarenlang was Opera een gevestigde naam op het gebied van mobiele browsers, maar met de opkomst van Chrome is het marktaandeel flink gekelderd. Desondanks is Opera voor Android nog altijd een goed alternatief.

De Opera-browser is snel, ziet er fraai uit en biedt enkele interessante optie om te personaliseren. Handig is de ingebouwde, gratis VPN. Daarmee wordt je internetverkeer omgeleid via een server van Opera. Dit zou de veiligheid moeten vergroten en je kunt kiezen vanuit welke regio in de wereld je een website bezoekt.

Dat is erg handig als je een site wil bezoeken die in jouw land geblokkeerd is. Anders dan betaalde VPN-diensten is dit overigens geen optie als je echt anoniem wil blijven.

→ Download Opera voor Android in de Play Store (gratis)

Opera Mini en Touch

Opera heeft verschillende browsers in de Play Store. Zo biedt Opera Mini minder uitgebreide functies, maar is de app daardoor wel een stuk kleiner en sneller. Ook bespaart ‘ie op meerdere manieren het dataverbruik. Ideaal voor oudere of minder krachtige smartphones, of mensen met een beperkte mobiele internetbundel.

→ Download Opera Mini in de Play Store (gratis)

Opera Touch is een meer experimentele versie van de Opera Browser, die helemaal is gemaakt om met één hand te bedienen. De bediening is wat futuristisch met veel veegbewegingen en verborgen menu’s. Maar veel mensen die eraan gewend zijn, willen niet anders meer.

→ Download Opera Touch in de Play Store (gratis)

Microsoft Edge: het nieuwe Microsoft

Microsoft heeft geen eigen Windows-smartphones meer, maar timmert voor het Android-platform stevig aan de weg. Hun nieuwe browser Edge is daarom ook op Android beschikbaar.

De browser werkt razendsnel, is gemakkelijk in gebruik en ziet er modern uit. De ingebouwde leesweergave ontdoet websites van alle toeters, bellen en advertenties, waardoor je rustig een artikel leest. De browser maakt het ook gemakkelijk om een leeslijst samen te stellen, waardoor je artikelen offline opslaat om later terug te vinden om ze alsnog te lezen.

Inloggen met een Microsoft-account maakt het mogelijk om bladwijzers, browsegeschiedenis en wachtwoorden te synchroniseren naar de Edge-browser op andere apparaten, zodat je daar gemakkelijk verder kunt surfen.

→ Download Microsoft Edge voor Android in de Play Store (gratis)

Dolphin: veel innovatieve functies

Dolphin zit standaard vol met opvallende functies. Door bijvoorbeeld een letter of symbool te tekenen in deze browser kun je direct naar een favoriete website gaan of een handeling uitvoeren. Zo kun je de G tekenen om naar Google te gaan en een V om terug te keren naar de bovenkant van de pagina. Je kunt zelf tekens maken en instellen, dus een A om direct naar Android Planet te surfen is ook mogelijk.

Daarnaast kun je bladwijzers, browsegeschiedenis en tabbladen versturen naar Chrome of Firefox op je laptop of pc, zijn er talloze thema’s te krijgen om het uiterlijk aan te passen en kun je net als met Firefox de functionaliteit uitbreiden met add-ons. Dolphin lijkt hier en daar zelf ook overweldigd door de vele functies, want niet alles ziet er even gepolijst uit.

→ Download Dolphin in de Play Store (gratis)

Brave: interessant verdienmodel

Brave gaat op de meest innovatieve manier om met advertenties op internet. Het blokkeert banners, voor je veiligheid, privacy en snelheid van de browser. Maar om websites niet helemaal zonder inkomsten te laten zitten, biedt het ook de mogelijkheid om donaties te doen aan sites die je bezoekt.

Daarvoor werkt Brave met een eigen cryptomunt. Die kun je kopen door geld over te maken naar de browser. Of je verdient ze als Brave Rewards, door regelmatig privacyvriendelijke advertenties te bekijken.

Zo probeert Brave op interessante wijze een balans te vinden tussen privacyschending van advertentiebedrijven en het financieel steunen van online uitgevers. Daarnaast is de browser gemaakt met Chromium, dezelfde software die Chrome gebruikt, wat een snelle en complete gebruikservaring oplevert. Niet voor niets kon Brave vorig jaar al rekenen op ons applaus.

→ Download Brave in de Play Store (gratis)

Ecosia: de groene optie

De browser van zoekmachine Ecosia is ook gebaseerd op Chromium, waardoor het in gebruik op het eerste gezicht veel overeenkomt met Google Chrome. Veel bijzondere functies heeft het niet, behalve dat de standaard zoekmachine van de browser is ingesteld op Ecosia.

Deze zoekmachine doneert 80 procent van zijn inkomsten die het haalt uit advertenties in de zoekmachine, aan organisaties die bomen planten. Op moment van schrijven zijn er bijna 82 miljoen bomen gepland dankzij Ecosia. Dat maakt dit de meest milieuvriendelijke browser die er is.

→ Download Ecosia in Google Play (gratis)

Puffin: voor een muis en gamepad

Deze browser biedt alternatieve opties voor besturing. Zo is het mogelijk om deze browser te gebruiken met een muisaanwijzer en trackpad die op het scherm van je smartphone verschijnen. Handig als je in de browser precieze klusjes moet doen, zoals het bewerken van spreadsheets. Een andere optie tovert een gamepad op het scherm, voor als je graag browsergames speelt.

→ Download Puffin in de Play Store (gratis)

DuckDuckGo: privacy als belangrijkste functie

De privacyvriendelijke zoekmachine DuckDuckGo heeft ook een browser-alternatief voor Android beschikbaar die net zo goed op je privacy let. Zo zie je van elke site die je bezoekt een score in beeld, die aangeeft hoeveel of weinig persoonlijke gegevens die van je wil hebben. Dit werkt goed en de browser bewaart zo min mogelijk browsegegevens. Dat gaat wel ten koste van enkele gebruiksvriendelijke functies.

→ Download DuckDuckGo voor Android (gratis)

Tor Browser: surfen via het Tor onion-netwerk

Een goede manier om anoniem te blijven op internet is door verbinding te maken met het Tor-netwerk. Deze browser is daar speciaal voor gemaakt. Dat maakt het zeker niet de snelste of meest handige browser, maar is hij wel veilig tegen meegluurders.

→ Download Tow Browser in de Play Store(gratis)

Via: klein, snel en modern

Klein en lichtgewicht, net als Opera Mini. Deze app heeft een klein applicatiebestand en voegt geen zware functies toe, zoals het aanraden van gepersonaliseerd nieuws. Dat maakt ‘m ook geschikt voor minder krachtige Android-smartphones. De interface ziet er verder modern en opgeruimd uit.

→ Download Via browser in de Play Store (gratis)

Naked: alleen het hoognodige

Alleen het hoognodige, dat is wat Naked Browser biedt. Dus de app laat websites zien en blokkeert trackers en advertenties. Dat maakt ‘m klein en razendsnel, zonder dat er veel processen of ongewenste functies op de achtergrond draaien. Voor optimale snelheid is er ook geen fraai, modern design gemaakt. Deze browser ziet er dan ook niet uit.

→ Download Naked browser in de Play Store (gratis)

Ghostery: volg me niet

Ghostery is een dienst die trackers, webbakens en webbugs van meer dan vijfhonderd advertentienetwerken – waaronder Google en Facebook – opspoort en standaard blokkeert. Dat zorgt ervoor dat pagina’s sneller laden en commerciële partijen geen profiel van je aan kunnen leggen. Dat doet Ghostery goed, maar het betekent ook dat sites met advertenties (zoals Android Planet) daardoor inkomsten mislopen.

→ Download Ghostery browser in de Play Store (gratis)

Dus: waarom zou je een andere Android-browser kiezen?

Op veel smartphones is Google Chrome de standaard browser waarmee je internet op gaat. Chrome werkt uitstekend, maar het kan goed zijn dat je andere eisen stelt aan je browser. Denk bijvoorbeeld aan:

Je zoekt betere privacy-instellingen. Google staat niet bekend als een bedrijf dat snel iets van je vergeet. Voor wie zich daar niet gemakkelijk bij voelt, zijn er opties die minder gegevens van je opslaan, zoals Firefox Focus, Opera, Brave, Via en Tor.

Google staat niet bekend als een bedrijf dat snel iets van je vergeet. Voor wie zich daar niet gemakkelijk bij voelt, zijn er opties die minder gegevens van je opslaan, zoals Firefox Focus, Opera, Brave, Via en Tor. Je wil handigere bediening. Wat de één handig vindt, is voor de ander maar lastig. Maar de manier waarop je Chrome bedient is zeker niet de enige optie. Zo is Opera Touch gemaakt om met één hand te bedienen, kun je bij Dolphin op het scherm tekenen om snelkoppelingen te openen en heeft Puffin een muisaanwijzer of gamecontroller ingebouwd. Maar het kunnen ook kleine dingen zijn die het verschil maken. Microsoft Edge heeft de bedieningselementen onderin beeld geplaatst, waardoor ze gemakkelijk met je duim te bereiken zijn.

Wat de één handig vindt, is voor de ander maar lastig. Maar de manier waarop je Chrome bedient is zeker niet de enige optie. Zo is Opera Touch gemaakt om met één hand te bedienen, kun je bij Dolphin op het scherm tekenen om snelkoppelingen te openen en heeft Puffin een muisaanwijzer of gamecontroller ingebouwd. Maar het kunnen ook kleine dingen zijn die het verschil maken. Microsoft Edge heeft de bedieningselementen onderin beeld geplaatst, waardoor ze gemakkelijk met je duim te bereiken zijn. Je wil je gegevens synchroniseren. Als je op de pc een browser gebruikt, dan kan het erg handig zijn om diezelfde browser op Android te gebruiken. Door een account aan te maken kun je zo gegevens synchroniseren, waardoor je op het ene apparaat verder kunt gaan waar je op het andere apparaat gebleven bent. Firefox, Opera, Microsoft Edge, Dolphin en Brave bieden bijvoorbeeld deze optie.

Als je op de pc een browser gebruikt, dan kan het erg handig zijn om diezelfde browser op Android te gebruiken. Door een account aan te maken kun je zo gegevens synchroniseren, waardoor je op het ene apparaat verder kunt gaan waar je op het andere apparaat gebleven bent. Firefox, Opera, Microsoft Edge, Dolphin en Brave bieden bijvoorbeeld deze optie. Je wil meer snelheid . Chrome laadt pagina’s over het algemeen vrij rap. Maar de browser is op de achtergrond ook vaak bezig met allerlei processen die niet direct zichtbaar zijn. Zit je daar niet op te wachten, of trekt je telefoon dat niet? Dan zijn er kleinere, simpelere en daardoor snellere opties te krijgen zoals Via, Opera Mini of Naked.

. Chrome laadt pagina’s over het algemeen vrij rap. Maar de browser is op de achtergrond ook vaak bezig met allerlei processen die niet direct zichtbaar zijn. Zit je daar niet op te wachten, of trekt je telefoon dat niet? Dan zijn er kleinere, simpelere en daardoor snellere opties te krijgen zoals Via, Opera Mini of Naked. Omdat Google het aanbiedt. Het standaard installeren van het eigen Chrome op Android levert Google een oneerlijk concurrentievoordeel op. Het leverde Google vorig jaar een boete op van 4,3 miljard euro. Ook moest het van de Europese Commissie meer zijn best doen om andere browser-apps onder de aandacht te brengen.

Hoe stel ik een andere standaardbrowser in voor Android?

Als je eenmaal een Android browser-alternatief hebt gedownload uit de Play Store en je klikt op een link, dan zal Android je vragen met welke app je deze wil openen. Jouw pas geïnstalleerde browser staat daar bij. Kies voor ‘Altijd openen’ en websites worden nu standaard geopend in je nieuwe browser.

Je kunt de ook via de instellingen van je smartphone een Android browser-alternatief als standaard instellen. Volg hiervoor dit stappenplan:

Open de instellingen-app en ga naar ‘Apps en meldingen’; Tik op ‘Geavanceerd’ om meer opties te tonen. Kies daar ‘Standaard apps’; Als je daar tikt op ‘Browser-apps’, dan zie je alle apps op je telefoon staan die kunnen dienen als internetbrowser. Zodra je er eentje aanvinkt, worden linkjes uit emails of WhatsApp standaard geopend met deze app; Als je andere browsers op je telefoon hebt staan, kun je die ook gewoon blijven gebruiken, naast je standaardbrowser.

Het is vaak ook mogelijk om in het instellingen-menu van de browser zelf aan te geven dat je ‘m als standaard-browsers wil gebruiken. Dit verschilt echter per app.