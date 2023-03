De 4 beste Android-apps en -games van de week (#11 2023)

Stop jij liever geen vork in je broodrooster of stream je graag de beste muziek? Check dan deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Google Keep Notities

Heb je een Android-smartphone? Dan is de kans groot dat de Google Keep Notities-app al op je smartphone staat. Met de app doe je precies wat je verwacht. Je houdt notities bij, maakt een checklist of tekent op een afbeelding.

Met de nieuwe widgets van Google Keep doe je deze dingen ook vanaf je thuisscherm. Zo scrol je gemakkelijk door je notities en vink je een checklist af zonder de app te openen. Een simpele en praktische widget als je het ons vraagt.

Google Keep Google LLC 7,6 (1.468.824 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Dumb Ways to Die

Misschien heb je hem al weer voorbij horen komen: het nummer ‘Dumb Ways to Die’ van Tangerine Kitty gaat viraal op social media. Gebruikers doen massaal domme dingen met dit nummer op de achtergrond, maar wist je dat het nummer is gemaakt ter promotie van treinveiligheid?

Het nummer werd de titelsong van de gelijknamige app, waarin je probeert te voorkomen dat je personage ongelukkig de pijp uitgaat. Ontwijk een beer, spring niet voor de metro en blijf van de grote rode knop af. Dat alles op een humoristische manier, maar met een belangrijke boodschap.

Dumb Ways to Die PlaySide Studios Ltd 7,6 (546.840 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Harry Potter: Hogwarts Mystery

Ben jij een Harry Potter-fan en game je graag? Dan is het nieuwe spel Hogwarts Legacy je vast niet ontgaan. Helaas heb je om die game te spelen een console of pc nodig. Heb je dat niet, maar droom je ervan om in de huid te kruipen van een tovenaar? Dan kan dat ook vanaf je smartphone!

Met Harry Potter: Hogwarts Mystery ontdek je alles wat Zweinstein je te beiden heeft. Leer spreuken, speel zwerkbal en personaliseer je personage. Duik in de wereld van Harry Potter direct vanaf je smartphone.

Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. 8,8 (2.652.495 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Spotify

Met de Spotify-app ben je vast wel bekend. Je streamt je favoriete muziek, podcasts en shows op je smartphone, downloadt ze voor offline luisteren en ontdekt nieuwe genres en afspeellijsten. En voor dat laatste – het ontdekken van nieuwe muziek – zijn nu nieuwe functies aan de app toegevoegd.

Door middel van een soort TikTok-feeds krijg je een gepersonaliseerd aanbod aan muziek. Daar scrol je doorheen tot je het genre vindt waarvoor jij in de stemming bent. Ook podcasts tonen voorvertoningen. Vind je het fragment interessant, dan luister je met één druk op de knop verder.

Spotify - Muziek en podcasts Spotify AB 8,8 (28.145.743 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer leuke Android-games en apps? Check deze artikelen