Dit zijn de beste podcast-apps voor Android

Aan podcast-apps geen gebrek, maar welke kies je? In dit artikel selecteren we de beste podcast-apps, wat voor luisteraar je ook bent.

Dit zijn de beste podcast-apps

Podcasts zijn en blijven ontzettend populair. Uit onderzoek van Markteffect Podcast Monitor blijkt dat bijna de helft van alle Nederlanders weleens naar een podcast luistert. Bovendien zijn intensieve luisteraars steeds meer shows gaan luisteren.

Maar, welke app luistert het lekkerste weg? In principe doen vrijwel alle podcast-apps hetzelfde, maar er zijn wel subtiele verschillen. Hierdoor zweert de een bij app A, terwijl de ander juist voor app B kiest. Omdat de keuze reuze is, zetten we in dit artikel de beste podcast-apps op een rij.

1. Pocket Casts

Pocket Casts is onze favoriete podcast-app van Android Planet. Dit heeft meerdere redenen. Het ontwerp is bijvoorbeeld erg overzichtelijk, waardoor je altijd binnen een paar tikken naar je favoriete show kunt luisteren. Bovendien houdt de podcast-app slimme lijstjes bij met afleveringen die je nog moet luisteren, en worden nieuwe episodes automatisch gedownload (als jij dat wil).

Waar Pocket Casts echt in uitblinkt is curatie. De app heeft een uitgebreid bibliotheektabblad waar nieuwe, interessante en spraakmakende podcasts worden aanbevolen. Toegegeven, de meeste aanbevelingen zijn voor Engelstalige shows, daar het gros van het Pocket Casts-publiek Amerikaans is.

Verder is Pocket Casts van alle gemakken voorzien. Neem de synchronisatiemodus als voorbeeld. Deze onthoudt waar je bent gebleven met luisteren, zodat je op een ander apparaat direct verder kunt met de show. Ook kun je de audiosnelheid aanpassen, zodat je shows sneller (of juist langzamer) kunt luisteren.

Pocket Casts - Podcast Player Automattic, Inc 7,6 (75.504 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Spotify

Iedereen kent Spotify. Daar waar de Zweedse gigant eerst alleen muziek aanbood, kun je er tegenwoordig ook prima terecht voor podcasts en audioboeken. Spotify heeft namelijk een duidelijke missie: dé audio-app worden.

Dat is dan ook direct het belangrijkste voordeel. Veel mensen gebruiken Spotify al en hebben niet per se behoefte aan een aparte app voor enkel podcasts. Daarover gesproken: men heeft qua aanbod wel een streepje voor op andere apps uit deze lijst. Spotify heeft meerdere grote podcaststerren exclusief aan zich weten te binden, waaronder Joe Rogan.

Dat gezegd hebbende heeft Spotify wel enkele nadelen, vanuit podcastperspectief gezien. Zo toont de app bijvoorbeeld geen seizoenen. Hierdoor is het soms lastig zoeken naar de juiste aflevering van een bepaalde show. Ook zit de Spotify-app enigszins chaotisch in elkaar, bijvoorbeeld omdat allerlei soorten audio (muziek, podcasts en boeken) door elkaar in je bibliotheek staan.

Spotify: Muziek en podcasts Spotify AB 8,6 (30.232.737 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Podcast Addict

Vroeger was Podcast Addict een pure podcast-app, maar tegenwoordig is het meer een allround audio-app. Je kunt namelijk niet alleen naar podcasts luisteren, maar ook naar radiostations (120,000 in totaal) en audioboeken (meer dan 20,000 stuks). Dat maakt Podcast Addict een uitstekende keus voor wanneer je een beetje van alles zoekt.

Bovendien is de app gratis, mits je de banneradvertentie onderaan het scherm voor lief neemt. Deze reclame-uiting verdwijnt overigens als sneeuw voor de zon wanneer je een abonnement neemt.

Alhoewel het design van Podcast Addict ietwat chaotisch is, zit de app wel boordevol functies. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch stiltes in shows overslaan, afspeellijsten op basis van een onderwerp maken en specifieke podcastsoorten unieke instellingen meegeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om interviews versneld af te spelen, terwijl je meer verhalende shows juist ietwat langzamer zet.

Podcast Addict: Podcast player Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict 9 (572.620 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Castbox

Castbox is een fijne podcast-app die van alle gemakken, zoals afspeelsnelheid en een volumebooster, is voorzien. De aanbevelingen zijn over het algemeen goed en men gebruikt prettige, goed leesbare titels en afbeeldingen om nieuwe shows aan te raden. Dat is met name fijn voor nieuwe luisteraars. Het ontdekken van interessante podcasts kan immers best lastig zijn.

Wat Castbox echter onderscheidend maakt, is de actieve gemeenschap achter de podcast-app. Enthousiaste luisteraars kunnen namelijk reageren op shows. Het verschilt een beetje per podcast, maar bij sommige shows discussiëren luisteraars er vrij op los in de reacties.

Castbox: podcast-speler Castbox.FM - Radio & Podcast & AudioBooks 9,6 (293.839 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Podimo

Podimo is niet onze favoriete podcast-app, maar heeft wel een belangrijke troef achter de hand: exclusiviteit. Het Deense bedrijf is sinds 2022 actief op de Nederlandse markt en meerdere makers zijn enkel op deze manier te beluisteren. Onder meer de Zelfspodcast, Moordcast en Alle Geschiedenis Ooit zijn exclusief via Podimo te beluisteren.

Met de loop der tijd is Podimo verbeterd, maar nog steeds laat de app steken vallen. Zo komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat de app vergeet waar je tijdens het luisteren gebleven was. Ook klagen meerdere gebruikers over vastloop- en stabiliteitsproblemen.

Exclusiviteit komt met een prijs. Luisteraars betalen een vast bedrag per maand om naar shows (en audioboeken) te luisteren.

Podimo: Podcasts Luisterboeken Podimo 9 (68.091 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

