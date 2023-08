De 4 beste Android-apps en -games van de week (#35 2023)

Scheur over het circuit met Max Verstappen, maak kleurrijke screenshots en organiseer je Android-smartphone. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games.

1. Ruppu

Vergeet jij snel dingen? Bijvoorbeeld welke boodschappen je moet meenemen, het adres van een afspraak of het telefoonnummer van een belangrijk contact? Dan biedt Rappu de oplossing. Met deze app zet je gemakkelijk dingen in je notificatie-overzicht.

Het werkt in de basis heel simpel. Ga naar wat je wil opslaan en druk op ‘Delen’. Tussen de verschillende sociale media en berichten-apps verschijnt nu ook Rappu. Door hierop te tikken, wordt deze webpagina, video, pdf en meer vastgezet tussen je notificaties. Zo heb je belangrijke informatie altijd binnen handbereik.

Ruppu Sangiorgi Srl Gratis via Google Play via Google Play

2. F1 Mobile Racing

Met de Grand Prix van Zandvoort net achter de rug zit je misschien weer opgescheept met Formule 1-koorts. Om je de week door te helpen tot de volgende race kun je F1 Mobile Racing downloaden. Deze mobiele game van Electronic Arts laat je racen in Formule 1-auto’s op bekende circuits.

De game is volledig afgestemd op het seizoen van 2023. Zo speel je met de huidige coureurs en rijd je in de actuele auto’s. In de carrièremodus bouw je een weg naar de top van Formule 1 en in multiplayer speel je tegen online tegenstanders. Lekker gas geven en veel plezier!

F1 Mobile Racing ELECTRONIC ARTS 8,4 (499.964 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Folder in Folder

Houd jij het thuisscherm van je smartphone graag overzichtelijk en georganiseerd? Dan maak je ongetwijfeld gebruik van mapjes met meerdere apps. Maar wat als binnen dat mapje met apps, weer een ander mapje zou kunnen?

Dan gebruik je de app Folder in Folder. En zoals de naam doet vermoeden, kun je apps hier nog beter mee onderverdelen. Heb je geen zin om verschillende categorieën zelf in de juiste mapjes te stoppen? Geen nood, want Folder in Folder kan dit ook automatisch voor je doen.

Folder in Folder ChYK the dev Gratis via Google Play via Google Play

4. Arena Breakout

Fanatieke mobiele gamers zijn natuurlijk bekend met PlayerUnknown’s Battlegrounds, oftewel PUBG. In deze game strijd je online tegen anderen en is het je taak om als laatste in het spel over te blijven. Dat concept wordt bij Arena Breakout – de nieuwste game van de makers van PUBG – overboord gegooid.

In Arena Breakout win je namelijk door te ontsnappen uit het gevechtsgebied. Daarvoor zul je wel anderen moeten verslaan. Hoe je te werk gaat, is aan jou. Sluip je stilletjes langs de vijand of ga je het gevecht aan?

Arena Breakout Level Infinite 9,4 (208.539 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. TrueShot

Maak jij vaak screenshots? Check dan eens TrueShot. Deze app laat je screenshots pimpen, zodat ze er een stukje mooier uitzien. Zo pas je de randjes van een schermafbeelding aan, plaats je ‘m op een kleurrijke achtergrond en meer. Zo stuur je de mooiste screenshots naar je vrienden en familie.

En maak jij nou niet zoveel screenshots, of weet je helemaal niet hoe dat moet? Bekijk dan onze uitgebreide screenshot-gids. Daarin leggen we je uit hoe je op jouw smartphone een schermafbeelding kunt maken, bewerken en delen.

TrueShot - Pretty Screenshot The True Studio Gratis via Google Play via Google Play

