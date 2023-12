De 5 beste Android-apps en -games van de week (#51 2023)

Tweet.. nee Thread wat je meemaakt, leg de mooiste momenten van je maand vast en zorg dat je altijd weet wanneer er een noodmelding is in Nederland. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Threads

Sinds de overname van Elon Musk is Twitter flink veranderd: de app heet nu X, gebruikers kunnen betalen voor een geverifieerd account en de moderatie is verminderd. Voor gebruikers is de ervaring met de app daarom negatief veranderd en andere grote techbedrijven spingen in voor een alternatief, waaronder Instagram met Threads.

De Threads-app komt in grote lijnen overeen met het oude Twitter en was al maanden beschikbaar in de Verenigde Staten. Vanaf deze week is het ook in Nederland beschikbaar en Instagram-gebruikers delen al massaal hun steun voor Threads. Wil je zelf ‘Threadsen”? Ga dan naar je Instagram-profiel en klik op het Threads-icoon. Lees ons uitlegartikel voor alle ins en outs van de nieuwe dienst.

Threads, an Instagram app Instagram 7,8 (272.719 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Grand Theft Auto: The Trilogy

Gamers en Netflix-abonnees opgelet: Grand Theft Auto: The Trilogy is vanaf nu in de Play Store te downloaden. Het gaat hierbij om de drie klassieke GTA-games: San Andreas, Vice City en GTA III. De games hebben verbeterde graphics en zijn inbegrepen bij een Netflix-abonnement.

De drie Grand Theft Auto-games spelen zich af in steden gebaseerd op Los Angeles, Miami, New York en meer. En hoewel het drie losstaande spellen zijn, krijg je in alle drie te maken met maffiabazen, snelle auto’s en roekeloos geweld. Veel gameplezier!

GTA: San Andreas – NETFLIX Netflix, Inc. 7,2 (7 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Otof

Je bent vast bekend met (wegwerp-)rolletjescamera’s met een beperkt aantal plaatjes die je vervolgens laat ontwikkelen tot fysieke foto’s. De Nederlands makers van Otof hebben dit concept omgezet tot een app, waarbij je maandelijks 18 foto’s maakt en die vervolgens afgedrukt krijgt opgestuurd.

De app laat je zorgvuldig omgaan met herinneringen, waarbij je beter nadenkt over wat je vastlegt. Zo kijk je aan het eind van de maand terug op mooie momenten, in plaats van dat je galerij vol staat met foto’s die je waarschijnlijk niet vaak zal terugkijken. Om Otof te gebruiken heb je een abonnement nodig. Dit kost de eerste maand 4,99 euro en daarna 9,99 euro. Fotografeer ze!

Otof Spaces Experiences Gratis via Google Play via Google Play

4. Subliminal Words

Het zijn simpele, verrassende puzzels: in Subliminal Words ga je op zoek naar woorden verstopt in afbeeldingen. Deze zijn op het eerste gezicht misschien lastig te zien, maar knijp je met je ogen, dan verschijnen er woorden.

De game is verdeeld in verschillende niveau’s, waarbij de woorden telkens moeilijker te vinden zijn. Door een niveau uit te spelen, ontgrendel je een regel van het verhaal dat de hele app doorloopt. Ontspan en kom tot rust met de puzzelgame Subliminal Words!

Subliminal Words Indest Gratis via Google Play via Google Play

5. NL Alert

Je kent de NL Alert-melding die ieder half jaar om 12 uur door de speakers van je smartphone blaast. Op basis van de mobiele netwerk-antennes waarmee je verbonden bent, ontvang je wel of geen melding. Gebruikers uit grensgebieden kunnen hierdoor problemen ervaren, omdat ze soms met het buitenlandse netwerk verbonden zijn.

Daarom heeft de Nederlandse overheid de NL-Alert-app uitgebracht. Hiermee krijg je altijd de (test)meldingen mee. Je ziet ook waar gevarenzones in Nederland zijn en leest hier meer informatie over.

De app is daarnaast voor mensen met auditieve of visuele beperkingen ontwikkeld. Zij kunnen namelijk de vormgeving aanpassen naar hun wensen. Handig en veilig dus!

NL-Alert Nationale Politie Gratis via Google Play via Google Play

