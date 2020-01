De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 1 – 2020

De Google Play Store staat nooit stil, ook niet tijdens oud & nieuw. Afgelopen week kwamen er daarom ‘gewoon’ honderden apps bij. In dit overzicht richten we ons op de pareltjes. Dit zijn de beste Android-apps, games en updates van de eerste week van 2020.



1. Microsoft Math Solver

Als deze app tien jaar eerder was uitgekomen, bleef ik waarschijnlijk niet zitten in havo 3. Microsoft Math Solver lost wiskundige vraagstukken op, en doet dat verdraaid goed. Het werkt simpel. Je richt simpelweg de camera van je smartphone op een vergelijking of formule, waarna de app het probleem oplost.

Extra fijn is dat je hierbij correcties kunt aanbrengen. De camera pikt sommige tekens en formules namelijk niet in één keer goed op. Over het algemeen weet Microsoft Math Solver echter zelfs de meest cryptische handschriften te ontcijferen, inclusief die van ondergetekende. Een aanrader voor iedere scholier en student.

→ Download Microsoft Math Solver in Google Play (gratis)

2. Tile Shortcuts

Wil je in 2020 efficiënter worden? Dan is Tile Shortcuts wellicht iets voor je. Deze automatisering-app maakt, zoals je op basis van de naam mag verwachten, snelkoppelingen aan. Deze plaats je vervolgens in de balk met snelle instellingen zodat je er altijd direct bij kunt. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Ben je voor je werk regelmatig op verschillende locaties aan het werk, maar slaap je wel iedere nacht thuis? Dan kun je met Tile Shortcuts een Google Maps-snelkoppeling met routebeschrijving naar jouw huis in het snelmenu van je Android-telefoon plakken. Of wat te denken van je favoriete Spotify-afspeellijst, het delen van een locatie of een contactpersoon?

→ Download Tile Shortcuts in Google Play (gratis)



3. Muviz Edge

Muviz Edge is een vrij unieke app. Tijdens het luisteren van muziek verzorgt de app namelijk een lichtshow aan de randen van je scherm. Op die manier wordt een atmosferische setting gecreëerd. Het programma werkt met vrijwel alle grote muziekdiensten samen, waaronder Spotify, Apple Music en Deezer.

En dat is nog niet alles. Je kunt het kleurenpalet namelijk compleet naar eigen hand zetten, en zodoende een unieke lichtshow creëren. Indien je geen zin hebt om hiermee te experimenteren, is het ook mogelijk om de kleuren te weergeven op basis van de albumcover. Op die manier passen de visuals altijd bij de muziek waar je op dit moment naar aan het luisteren bent.

→ Download Muviz Edge in Google Play (gratis)

4. Autoresponder for Instagram

Ben je professioneel in de weer met Instagram? Dan krijg je op dagelijkse basis waarschijnlijk een boel dm’s voor je kiezen. Autoresponder for Instagram maakt het mogelijk om automatisch te antwoorden op deze binnenkomende berichten. De inhoud van je ‘welkomstbericht’ kun je natuurlijk zelf samenstellen.

Autoresponder for Instagram is dus een chatbot. Met name de mogelijkheid om verschillende soorten berichten in te stellen is handig. Heb je bijvoorbeeld een lokale winkel, zoals een nagelsalon of bakker? Dan kun je aangeven dat je automatisch met jouw adres antwoordt wanneer binnenkomende berichten het woord “adres” bevatten.

→ Download Autoresponder for Instagram in Google Play (gratis, met in-app aankopen)