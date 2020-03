De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 11 – 2020

Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps in de Play Store. Het is dan ook best lastig om overzicht te bewaren. In dit wekelijkse overzicht zetten we daarom de beste Android-apps van het moment op een rij.



1. Spotify

Spotify heeft een nieuw beginscherm gekregen. De app schotelt je na het openen direct een zestal persoonlijke muziek- of podcastkeuzes voor. Deze zijn gebaseerd op eerder luistergedrag. Spotify houdt hierbij ook rekening met wanneer je naar muziek of podcasts luistert.

Het nieuwe beginscherm moet er vooral voor zorgen dat je sneller je favoriete audio kunt openen. De lijst met aanbevelingen wisselt dan ook gedurende de dag. Wil je nog meer uit de groene muziek-app halen? Check dan ons overzicht van Spotify-tips.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

2. YouTube

Je favoriete video-app heeft er een nieuw tabblad bij: Explore, of Ontdekken in goed Nederlands. De naam spreekt voor zich. Zodra je op het tabblad drukt krijg je nieuwe filmpjes voorgeschoteld van (wellicht) voor jou onbekende makers.

Zie het als YouTube’s manier om de filterbubbel te doorbreken. Het algoritme beloont vooral grote YouTubers, maar in Ontdekken is ook ruimte voor filmpjesmakers met een meer bescheiden fanbase. Daarnaast vind je in het nieuwe tabblad snelkoppelingen naar verschillende soorten categorieën, zoals gaming en muziek.

→ Download YouTube in de Play Store (gratis)



3. Pinterest Lite

Pinterest is misschien niet bij iedereen bekend, maar de website en app zijn razend populair. Je kunt Pinterest het best zien als een digitaal prikbord waaraan je plaatjes, websites en andere dingen aan kunt toevoegen. Het thema van het prikbord is aan jou.

Of je nu inspiratie verzamelt voor je aankomende trouwdag, de woonkamer in een fris jasje wil steken of simpelweg leuke outfits zoekt: met Pinterest kan het. De app heeft nu ook een Lite-versie, waardoor ook minder krachtige telefoons het programma kunnen draaien.

→ Download Pokémon GO in de Play Store (gratis)

4. Pokémon GO

Het coronavirus houdt ook de app-industrie in zijn greep. Niantic, de makers van Pokémon GO, hebben afgelopen week daarom een opmerkelijke verandering doorgevoerd. Het spel is voortaan namelijk makkelijker vanuit huis te spelen.

Dit terwijl Pokémon GO haar spelers normaal gesproken juist de straat op probeert te sturen. Tegen betaling komen Pokémon nu naar de speler toe. En wanneer je dan toch de straat op gaat hoef je minder ver te lopen om Pokémon-eieren uit te broeden.

→ Download Pokémon GO in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)